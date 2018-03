Kogler zu Budget: Pröll muss reformverweigernde Landeshauptleute in die Pflicht nehmen

Ausgaben in Zukunftsbereichen unumgänglich

Wien (OTS) - "Finanzminister Pröll ist also wieder einmal als

Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Die Präsentation des Budgeterfolgs 2010 zeigt, dass er endlich dort ansetzen muss, wo schon seit Jahrzehnten nichts weiter geht: Bei den reformverweigernden Landeshauptleuten, die ihre Budgetvorgaben wieder einmal nicht erfüllt haben. Anstatt sinnvolle Reformen anzugehen, blockieren die Landeshauptleute wo es geht und belasten gleichzeitig den Maastricht-Saldo Österreichs", kritisiert der stv. Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler.

Solche Reformen sind umso wichtiger, als damit Budgetmittel für Zukunftsbereiche frei werden. "2012 und 2013 muss in die Bildung, vor allem in Kindergärten, Schulen und Universitäten investiert werden. In Deutschland wird im Zukunftsbereich Bildung und Forschung trotz Sparpaket investiert. Die österreichische Regierung kürzt hingegen bei der Zukunft des Landes ", so Kogler.

Außerdem fordert Kogler ein Ende der Budgettricksereien. Das dauernde Nichtlösen der Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen wird sich spätestens mit den schärferen EU-Schuldenkriterien rächen. Haftungen und jegliche Schulden müssen endlich klar dargestellt werden.

