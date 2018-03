3. Gesundheitstag im Rathaus ein voller Erfolg

Viele WienerInnen informierten sich über Gesundheitseinrichtungen sowie über Entwicklungen in Medizin und Therapie

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtags, Marianne Klicka, eröffnete am Samstag den 3. Gesundheitstag "Medizin in Wien" im Festsaal des Wiener Rathauses. Im Rahmen der Veranstaltung fand zudem ein ÄrztInnen-Kongress mit 800 TeilnehmerInnen statt, bei dem unter der Leitung des neuen wissenschaftlichen Leiters, Primarius Univ. Professor Marcus Köller, aktuelle medizinisch-wissenschaftliche Themen aus den verschiedenen Fachbereichen erörtert wurden.

Wien bietet Spitzenmedizin für alle

Präsidentin Klicka betonte, dass Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung und die aktive Informationsarbeit in Wien einen sehr hohen Stellenwert hätten. Stets würden hohe medizinische Standards gehalten und Spitzenmedizin für alle geboten, ohne Unterschied auf das Geschlecht, das Alter, die kulturelle und soziale Zugehörigkeit, das Einkommen oder das Vermögen. Dies betreffe auch Krisenzeiten. Klicka: "Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen die hohen medizinischen Standards nicht nur zu stabilisieren, in vielen Fällen sogar noch anzuheben."

1.72 Milliarden Euro für die Behandlung von vier Millionen Menschen in Wiens Spitälern und Geriatriezentren

Der Krankenanstaltenverbund stellt im Jahr 2011 ca. 1,72 Milliarden Euro für die Gesundheitsversorgung in Wien zur Verfügung. Die Stadt verfügt neben der Medizinischen Universität mit dem dazugehörigen AKH über weitere zwölf Spitäler und 11 Geriatriezentren. Pro Jahr behandeln 32 000 MitarbeiterInnen im Gesundheitsbereich vier Millionen PatientInnen, fast die Hälfte davon stationär.

Wien ist führende Medizin-Metropole

Ausgehend von der legendären und weltbekannten Wiener Medizinischen Schule zu Maria Theresias Zeiten genießt Wien auch heute im internationalen Vergleich den Ruf als führende Medizin-Metropole. Diese Tradition begann mit der so genannten ersten Wiener Medizinischen Schule Mitte des 18. Jahrhunderts und erlebt heute ein auch international viel beachtetes Revival. Infolge dieser Anstrengungen verfügt die Stadt über höchste medizinische Versorgungsstandards. So verlegen u.a. auch immer mehr Biotechnologie-Unternehmen ihre Forschungslabors nach Wien, da sie hier besonders günstige Rahmenbedingungen vorfinden.

ÄrztInnen-Kongress als neue Plattform für die Wiener Spitzenmedizin

Wien hat sich in kürzester Zeit als Topadresse für eine neue Plattform für die Wiener Spitzenmedizin entwickelt. Top-Referenten berichteten über Höhepunkte und Entwicklungen des medizinischen Fortschritts aus dem vergangenen Jahr. Nach den Worten von Präsidentin Klicka trägt der Kongress dazu bei, den Weltruf der Wiener Schule auf dem Gebiet der Medizin zu verteidigen und auszubauen. Sie dankte allen im Gesundheitswesen Tätigen und den herausragenden MedizinerInnen für ihr Kommen. (Schluss) hl

