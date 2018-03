Keck: Aufruf zur Bären- und Wolfsjagd ist Rechtsbruch

Wölfe und Bären streng geschützt - Prävention und Aufklärung statt Populismus auf Kosten von Wildtieren

Wien (OTS/SK) - Wölfe und Bären sind in ganz Österreich extrem selten und daher streng geschützt. ÖVP-Martinz' Aufruf zum Abschuss ist daher nicht nur aus Sicht des Tierschutzes und der Artenvielfalt verwerflich, sondern auch eine Aufforderung zum Rechtsbruch. Das betonte SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck am Montag im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. ****

Gerade Kärnten gelte als besonders bärenfreundliches Bundesland. Nicht zuletzt deshalb, weil der große Beutegreifer Braunbär hier nie als völlig ausgestorben galt und somit für die Kärntnerinnen und Kärntner seit jeher zu einem Fixum ihres Wildtierbestandes zählt. "Das gute Verhältnis zwischen Mensch und Tier in unserem südlichsten Bundesland ist nicht zuletzt auch der vorbildlichen und konstruktiven Arbeit des Kärntner Bärenanwalts zu verdanken", so Keck.

Um auch weiterhin eine friedliche und konfliktfreie Koexistenz von Mensch und großen Beutegreifern wie Bär, Wolf und Luchs zu gewährleisten und ihnen eine nachhaltige Rückkehr nach Österreich zu ermöglichen, braucht es Aufklärung und Prävention. "Gerade in der jetzigen Phase, in der Österreich gemeinsam mit einigen Nachbarländern an grenzübergreifenden Managementplänen für ein friedliches Miteinander von Mensch und Tier arbeitet, ist die Aussage von Martinz absolut kontraproduktiv", so der SPÖ-Tierschutzsprecher. (Schluss) sv/bj

