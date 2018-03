Facebook-Bus füllen und Montafoner Bergerlebnisse gewinnen

Montafon Tourismus setzt auf virale Kampagne um die 16 Montafoner Bergerlebnisse via Facebook zu promoten.

Schruns (TP/OTS) - Ab 1. Februar können alle Facebook-User in

einem Onlinewettbewerb ihren eigenen virtuellen Bus zu einem der 16 Bergerlebnisse des Montafons mit Freunden füllen. Sobald sich jemand für ein Erlebnis entschieden hat und diesen Bus zu einem Bergerlebnis als erste Person mit 50 Freunden gefüllt hat, gibt es folgenden Gewinn: Dem Gewinner plus einer Begleitperson werden zum Kennenlernen der Region ein Bergerlebnis und ein Montafon-Gutschein im Wert von 50,-- Euro von Montafon Tourismus zur Verfügung gestellt.

Zu erleben gibt es:

- HochjochTotale - die längste Talabfahrt in Vorarlberg

- Diabolo Piste - die extrem steile Piste

- Silvretta-Skisafari - die traumhafte Reise durch den Schnee

- Madrisa-Rundtour - einmal in die Schweiz und zurück

- Nidla-Variantenabfahrt - der legendäre Tiefschneehang

- Bergwerkwanderung - mit Schneeschuhen in die Tiefe

- Alpine-Coaster-Golm - Natur auf schnellen Schienen erleben

- Schneeschuhwandern - ein Tag auf faszinierenden Fährten

- Bergfrühstück - im Schafberghüsli Gargellen

- Rodelabend mit Profitipps

- Parktour - unterwegs mit den Freestyle-Experten

- Freeride Safety Check - der spannende Lawinenkurs

- Renntraining - Skifahren wie die Profis

- Nachtrodeln - auf Kufen durch die Nacht

- Pistenbully fahren

- Nachtwanderung & Blindflug - Nervenkitzel im Dunkeln

Silvretta Montafon Freeride Festival by Eric Themel am 12. Februar 2011

Einladung zur Akkreditierung und Berichterstattung

Eric Themel ist Freerideprofi. Er liebt Schwünge im unverspurten Tiefschnee. Die Silvretta Montafon bietet genau die Hänge, die Freerider für ihre Leidenschaft brauchen. Wenn sich die beiden nun zusammentun, dann ist ein Top-Event garantiert. Nach zweijähriger Pause bringt der Snowboarder damit die Freeride-Elite zurück in sein Heimattal.

Während des Contests zeigen 50 Athleten auf der Abfahrt vom Hochjoch-Gipfel beim Silvretta Montafon Freeride Festival ihr Können. Neben adrenalinhaltigen Darbietungen ist den Zuschauern ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten: z.B. ein Ski- und Snowboardtest sowie die legendäre After Contest Party bis morgens um vier im Kapellrestaurant.

