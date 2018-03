Sicherheitsstrategie - Ostermayer erwartet sich Beruhigung, Versachlichung und Fortschritte

Einigung "in den nächsten Wochen" möglich - Angriffe auf Darabos weisen auf "gewissen Grad an Nervosität und Nichtwissen" hin

Wien (OTS/SK) - Staatssekretär Josef Ostermayer hat sich am Montag im Vorfeld der gemeinsamen Gespräche mit Verteidigungsminister Norbert Darabos und den Ministern Spindelegger und Fekter optimistisch gezeigt. "Ich erwarte mir von dem Gespräch eine Beruhigung der Situation, eine Versachlichung der Diskussion und Fortschritte bei einer gemeinsamen Sicherheitsstrategie", so Ostermayer in einem Interview für das Ö1-"Mittagsjournal". Eine Einigung sei bereits in den nächsten Wochen möglich. ****

In Sachen Sicherheitsstrategie sei man sich weitgehend einig. "Es gibt höchstens noch semantische Differenzen", so Ostermayer. Als Ursache für die Angriffe auf Verteidigungsminister Darabos von Seiten des Koalitionspartners nennt Ostermayer "einen gewissen Grad an Nervosität" und "Nichtwissen". Und weiter: "Der Verteidigungsminister wird heute beweisen, dass die Sicherheitsstrategie gut vorbereitet ist." (Schluss) sa/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum