Leitl: Thermische Sanierung bringt Win-Win-Situation für Umwelt und Wirtschaft

Bundesförderaktion kommt bei den Betrieben an - nun sind Länder gefordert

Wien (OTS/PWK056) - "Mit der Bundesförderung der thermischen Sanierung von 100 Millionen Euro 2011wird eine wichtige Forderung der Wirtschaftskammer Österreich erfüllt", zeigt sich Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl erfreut über die heutige Ankündigung von BM Mitterlehner und BM Berlakovich. "Von dieser Aktion erwarten wir uns eine Win-Win-Situation durch positive umwelt-, konjunktur-, und beschäftigungspolitische Effekte. Wir haben schon 2009 gesehen, dass ähnliche Förderaktionen Investitionen anregen und - vom Baumeister, Installateur, Gerüstverleih, Heizkesselhersteller, Energieberater bis zur Industrie - bei Unternehmen und ihren Mitarbeitern ankommen. Österreichische Betriebe können ihr Know-how im Gebäudebereich voll ausspielen und ihren Beitrag zum Umweltschutz und mehr Energieeffizienz leisten." Die Bundesförderung sei gerade jetzt ein wichtiger Anstoß, da Bau und Baunebengewerbe zuletzt bei den Aufträgen hinter dem allgemeinen Aufwärtstrend zurücklagen.

Auch die Sanierung von Betriebs- und Geschäftsgebäuden mit einem Volumen von 30 Millionen Euro für 2011 werde dazu beitragen, nachhaltig den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen in Österreich zu senken. Dieser bei den Wohnbauförderungen nicht berücksichtige Bereich sei für die Erfüllung der Energie- und Klimaziele sehr wichtig und dürfe daher nicht vernachlässigt werden, betont Leitl. Auch mit der vierjährigen Ausrichtung der Bundesaktion im Budgetpfad, mit einem Fördervolumen von 400 Millionen Euro, sei man einer WKÖ-Forderung nachgekommen.

Insgesamt können mit dem Fördervolumen von 400 Millionen Euro in die thermische Sanierung Investitionen in der Höhe von 2,7 Milliarden Euro in Österreich ausgelöst werden. Privatpersonen können maximal 6500 Euro für Investitionen in die thermische Sanierung und CO2-neutrale Wärmeaggregate beantragen. Mit bis zu 35% der umweltrelevanten Investitionskosten werden Unternehmen in der thermischen Gebäudesanierung gefördert. Zusätzlich können noch Kombinations- bzw. KMU-Boni beantragt werden.

Leitl: "Nun liegt es an den Ländern, diese Aktion des Bundes zu verstärken. Denn nur, wenn alle an einem Strang ziehen, ist es möglich, die Sanierungsquote in Österreich auf die notwendigen 3 bis 5% zu erhöhen". (PM)

