Wehrpflicht: BZÖ-Petzner: FPK hat Sprung auf den Zug der Zeit verpasst

Wien (OTS) - "Die FPK ist ewig gestrig und hat den Sprung auf den Zug der Zeit verpasst. Wir vom BZÖ hingegen stehen als bürgerliche Reformkraft zur Aussetzung der Wehrpflicht und zu einem professionellen, starken und gut ausgerüsteten Berufsheer", erklärt der geschäftsführende Kärntner BZÖ-Bündnisobmann NRAbg. Stefan Petzner zur angekündigten Resolution der FPK-Landesregierung.

Im Übrigen findet Petzner die Flut an Resolutionen der FPK-Landesregierung schon lächerlich. "Der Effekt von Resolutionen liegt bei einer Doppelnull. Wir vom BZÖ sitzen im Gegensatz zur FPK mit dem Kärntner Josef Bucher als Bundesobmann am parlamentarischen Verhandlungstisch und werden unseren Beitrag für eine Reform des Heeressystems in Österreich leisten."

