Haimbuchner: "Pühringer übernimmt Integrations-Forderung der FPÖ!"

Ausreichende Deutschkenntnisse vor Regelunterricht bereits in den Neunziger gefordert

Linz (OTS) - "Prinzipiell ist die Übernahme einer freiheitlichen Forderung zur besseren Integration begrüßenswert. Bereits im Jahr 1993 forderte die FPÖ im Volksbegehren 'Österreich zuerst', dass Kinder über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen müssen, bevor sie am Regelunterricht teilnehmen können." Dies stellte heute der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner zur Forderung von Landeshauptmann Pühringer, wonach Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse nicht in die Volksschule kommen sollten, fest. ****

In dem heutigen Zeitungsinterview habe Pühringer nunmehr die Bereitschaft zu dieser Integrationsmaßnahme bekundet. "Es stellt sich die Frage, welche konkreten Schritte die ÖVP nun zur Umsetzung dieser Maßnahme setzen wird. Zu befürchten ist leider, dass es auch hier bei einer reinen Ankündigung bleiben wird", so der FPÖ-Landesparteiobmann.

Es sei, so Haimbuchner, die Vorgehensweise der ÖVP punkto Integrationspolitik aber nicht nachvollziehbar. "Die Bereitschaft, eine sinnvolle und notwendige Integrationsmaßnahme für Kinder ist deshalb unverständlich, weil die ÖVP gleichzeitig freiheitliche Vorschläge zur Integration von Erwachsenen ausbremst. Konkret geht es hier auch um die Erbringung eines Nachweises von ausreichenden Deutschkenntnissen, um eine geförderte Wohnung erhalten zu können. Es ist zu hoffen, dass es hier zu einem Umdenken in der Landeshauptmann-Partei kommt und eine Gesprächsbereitschaft nicht erst in Jahren signalisiert wird. Integrationsmaßnahmen sind angesichts der Probleme im Zusammenleben und der Parallelgesellschaften, die wir in vielen Städten schon haben, längst überfällig", schloss Haimbuchner. (schluss) bt

