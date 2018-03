ÖH: Nein zu Zugangsbeschränkungen für Lehramtsstudien

Offener Zugang im Interesse der SchülerInnen und LehrerInnen

Wien (OTS) - Verärgert reagiert die Österreichische HochschülerInnenschaft auf die Pläne der MinisterInnen Schmied und Karl, im Zuge der "LehrerInnenbildung Neu" Aufnahmeprüfungen für Lehramtsstudien einzuführen. "Lehren muss man lernen - man kann nicht zu Beginn des Studiums prüfen, ob jemand für den Lehrberuf geeignet ist", so Sigrid Maurer vom Vorsitzteam der ÖH Bundesvertretung. "Die Zugangsbeschränkungen haben nur den Zweck, junge Menschen vom Studium fernzuhalten. Mit ihrem neuen Vorstoß befinden sich Schmied und Karl auf einem bildungspolitischen Irrweg", so Maurer weiter.

"Wir brauchen die besten LehrerInnen und Lehrer - viele von ihnen gehen mit einer Aufnahmeprüfung zu Beginn des Studiums verloren. Eine pädagogische Ausbildung ist ein Entwicklungsprozess bei dem keinesfalls am Anfang beurteilt werden kann, ob jemand geeignet ist als LehrerIn zu arbeiten oder nicht!", so Mirijam Müller, ÖH-Generalsekretärin.

"Die ÖH befürwortet frühzeitige Praxiserfahrungen zu Beginn des Studiums und eine umfassende Studienberatung - eine frühzeitige Selektion angehender LehrerInnen ist kontraproduktiv und eine reine Schikane für studierwillige junge Menschen", so Thomas Wallerberger vom Vorsitzteam der ÖH Bundesvertretung. "Noch absurder wird der Vorschlag der MinisterInnen, wenn man bedenkt, dass in Österreich ein krasser LehrerInnenmangel herrscht - Rausprüfen kann nicht die Antwort darauf sein", so Wallerberger weiter. "Wir sagen Nein zu Zugangshürden im Interesse der SchülerInnen und LehrerInnen", so das Vorsitzteam gemeinsam.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH)

Georg Garstenauer, Pressesprecher

Tel.: 0676 888 52 212

georg.garstenauer @ oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at/