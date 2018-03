JG NÖ: Schwuchtel-Sager - "Waldhäusl-Entschuldigung überfällig!"

Durch Uneinsichtigkeit in Interviews, unter anderem auf PRO 7 Austria, doppelt er diese unglaubliche, diskriminierende Aussage aber auch noch auf.

St. Pölten (OTS) - "Wer sonst?" formuliert die Landesvorsitzende der Jungen Generation NÖ "als die FPÖ schafft es wieder einmal in skandalös diskriminierender Weise, Tatsachen, die nichts miteinander zu tun haben miteinander zu verquicken!"

Die Anerkennung der Partnerschaft von Homosexuellen sei Zeichen Österreichs gewesen auch endlich im 21. Jahrhundert des Miteinanders aller BürgerInnen angekommen zu sein. Die FPÖ schaffe es aber immer wieder durch ein Aufhetzen von Gruppen gegeneinander das Klima, in einem der am lebenswertesten gestalteten Staaten der Welt, zu vergiften.

"Zudem bedient man sich dabei immer wieder abscheulich dumpfer Artikulation, wie der Ausspruch von Waldhäusl wieder einmal zeigt. Eine Entschuldigung und eine Läuterung in der Sprachwahl der Wiederholungstäter in der FPÖ ist überfällig" so Kucharowits abschließend.

