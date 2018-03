Haubner: Wichtiger Impuls für Betriebe durch Förderung thermischer Sanierung

Auch Länder sollten Mittel zur Verfügung stellen, um Investitionsvolumen zu erhöhen

Wien, 31. (OTS) - "Der Wirtschaftsbund begrüßt die Bundesförderung der thermischen Sanierung. Durch diese Förderung wird ein wichtiger Impuls für die heimischen Betriebe gesetzt und auch Umwelt und Staatsaushalt profitieren. Damit ergibt sich eine dreifache Win-Situation", so Wirtschaftsbund-Generalsekretär, Abg.z.NR Peter Haubner zur heute, Montag, von Wirtschaftsminister Mitterlehner und Umweltminister Berlakovich präsentierten Förderoffensive 2011. Schon das Konjunkturpaket II im Jahr 2009 habe gezeigt, dass die Förderung thermischer Sanierung punktgenau wirkt und ein wesentlicher Impuls gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist. Damals hatten 100 Millionen Euro an Fördermittel ein Investitionsvolumen in Höhe von 670 Millionen Euro ausgelöst.

Nun werden für die Dauer von vier Jahren pro Jahr 100 Millionen Euro für die Förderung aufgewendet. Davon stehen der Wirtschaft für die Sanierung von Betriebs- und Geschäftsgebäuden 30 Millionen Euro zur Verfügung - "eine wesentliche Maßnahme, die von der Wirtschaft auch entsprechend eingefordert wurde", betont Haubner. "Durch die insgesamt bereit gestellten 400 Millionen Euro werden etwa 2,7 Milliarden Euro an Investitionen ausgelöst und darüber hinaus 40.000 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert", betont Haubner.

Allerdings wäre es wünschenswert, so der Wirtschaftsbund-Generalsekretär weiter, wenn auch die Länder Mittel zur Förderung der thermischen Sanierung zur Verfügung stellen würden. "Eine Ergänzung der bestehenden Bundesförderung durch Landesmittel wäre sinnvoll, weil dadurch das Investitionsvolumen deutlich erhöht werden könnte. Zudem würde ein Beitrag der Länder helfen, das Ziel einer Sanierungsquote von 3 bis 5 Prozent rascher zu erreichen", betont Haubner abschließend.

