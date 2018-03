FP-Gudenus: Häupl und Brauner bis zum Hals im Skylink-Sumpf

1,1 Mrd. Euro-Debakel durch unfähige SPÖ-Parteigänger

Wien (OTS) - Jetzt ist es auch amtlich, dass Bürgermeister Häupl und SPÖ-Finanzstadträtin Brauner durch die Entsendung von Versagern aus den Reihen der SPÖ in Vorstand und Aufsichtsrat des Flughafens ein gerüttelt Maß an Mitschuld am Milliarden-Fiasko Skylink haben, hält der Wiener FPÖ-Klubobmann Mag. Johan Gudenus zum Rechnungshofbericht fest. Die Vorstände müssen daher fristlos und selbstverständlich ohne jede Abfertigung entlassen, der hilflose Aufsichtsrat umgehend abberufen werden.

Kostenexplosion auf 1,1 Mrd. Euro, strafrechtlich bedenkliche Sachverhalte, grobe Verstöße gegen Vergaberichtlinien sowie Brüche der Sorgfaltspflicht durch den Vorstand - die Kritik des Rechnungshof hätte massiver nicht ausfallen können. Das Debakel geht auf die Kappe von Häupl, hat er doch die beiden unfähigen SPÖ-Vorstände Kaufmann und Schmid persönlich in ihre pro Jahr mit 430.000 Euro fürstlich dotierten Positionen gehievt, so Gudenus.

Häupl und die mitverantwortliche SPÖ-Finanzstadträtin Brauner haben die Sache gründlich vergeigt. Derart verantwortungsvolle Positionen dürfen künftig nicht mehr als Versorgungsjobs für Häupl-Freunderln missbraucht werden, sondern international ausgeschrieben und mit Fachleuten besetzt werden, fordert Gudenus. (Schluss)otni

