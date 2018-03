Schieder zu Budgeterfolg 2010: Antizyklische Wirtschaftspolitik trägt Früchte

Erfreuliche Zahlen für 2010 auch Arbeitsauftrag für 2011

Wien (OTS/OTS) - "Die erfreulichen Zahlen zum Budgeterfolg des Jahres 2010 zeigen, dass die antizyklische Wirtschaftspolitik der Bundesregierung Früchte trägt", so Finanzstaatssekretär Andreas Schieder zu den heute, Montag, präsentierten Zahlen. Die erfreulichen Gründe für diese positive Entwicklung seien der Rückgang der Arbeitslosigkeit, die positive Wirtschaftsentwicklung und eine sehr günstige Entwicklung bei den Zinsen. "Der Rückgang der Arbeitslosigkeit hat im Budget gleich doppelt positive Aspekte: Wir haben weniger Ausgaben und mehr Einnahmen", erklärte Schieder im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. Schieder: "Und wir sehen: Auch das Budget profitiert massiv von niedrigen Zinsen." ****

Die heute vorgelegten Zahlen betonen auch, dass der bisher erfolgreiche Umgang mit der Krise eine Leistung der gesamten Bundesregierung ist. "Die Konsequenz aus den erfreulichen Zahlen des Jahres 2010 muss also sein, auch 2011 und in den kommenden Jahren konsequent weiterzuarbeiten. Klare Schwerpunkte hier sind für mich die Reform der Steuerstruktur, mit den Zielen das Wachstum zu stärken und neue Beschäftigungsimpulse zu geben." Ein weiterer wichtiger Auftrag und eine notwendige Konsequenz aus der Krise sei es auch, in Fragen der Regulierung der Finanzmärkte national als auch international Schritte zu setzen, so der Finanzstaatssekretär. (Schluss) tg/sv

