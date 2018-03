LGP setzt Ausbau des Corporate and M&A-Teams mit Dr. Stefan Gurmann fort

Dr. Stefan Gurmann übernimmt mit 1. Februar 2011 die Leitung des Corporate and M&A-Teams der internationalen Anwaltskanzlei LANSKY, GANZGER + partner (LGP).

Wien (OTS) - Als Leiter des Kompetenzzentrums für Gesellschaftsrecht wird er die Beratung und Vertretung von nationalen und internationalen Klienten von LGP in diesen Rechtsgebieten erfolgreich fortsetzen. Stefan Gurmann weist eine langjährige Erfahrung in der rechtlichen Begleitung von Transaktionen in der CEE-Region auf und wird am Standort Wien bei grenzüberschreitenden Projekten eng mit den auf den GUS-Raum und Südosteuropa spezialisierten, muttersprachlichen Juristen von LGP aus diesen Zielregionen zusammenarbeiten.

Die Tätigkeitsschwerpunkte des aus Graz stammenden Rechtsanwalts liegen in den Bereichen der laufenden gesellschaftsrechtlichen Beratung von Unternehmen, Mergers & Aquisitions, Übernahmerecht, Restrukturierungen und der allgemeinen Vertragsgestaltung.

Stefan Gurmann (33) hat an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz promoviert und war an dieser nach dem Studium auch als Universitätsassistent tätig. Er hat sich darüber hinaus im Rahmen eines Universitätslehrgangs in Fragen des internationalen Business-Setups und Vermarktungsstrategien weitergebildet. Seit 2004 arbeitet er für international tätige Wirtschaftsrechtskanzleien und ist seit 2008 in der Liste der Rechtsanwälte eingetragen. Er publiziert regelmäßig zu seinen Tätigkeitsgebieten.

