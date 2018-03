LR Anschober: bereits 35.000 für Plastiksackerlverbot

Unterstützungswelle auf Facebook und bei Online-Petition - Umweltlandesrat fordert vom Umweltminister, aktiv zu werden

Linz (OTS) - Immer mehr Unterstützung für ein Plastiksackerlverbot und mehr Mehrweg-Verpackungen in Österreich: auf Facebook und Online-Petition unterstützen bereits 35.000 Personen ein Verbot in Österreich, eine Unterstützungswelle per Telefon, E-Mail und Brief ist auch im Büro des OÖ. Umweltlandesrates eingegangen, seitdem Rudi Anschober vor 2 Wochen ein österreichweites Verbot wie in Italien eingefordert hat.

Die Fakten: österreichweit fallen derzeit pro Jahr rd. 350 Mio. Plastiksackerl an, in OÖ rund 59 Millionen - pro Kopf macht dies 42 Plastiksackerl pro Jahr. Das verschwendet Öl und Energie und verursacht unnötige CO2-Emissionen.

Anschober: "Wir müssen weg von der Wegwerf-Mentalität, hin zu Mehrweg-Verpackungen. Das trifft auch ganz stark auf Getränkeverpackungen zu. Alleine bei Mineralwasser ist Mehrweg von 96 Prozent im Jahr 1994 auf mittlerweile nur mehr 18 Prozent im Jahr 2009 gesunken."

Anschober: "Dieser Fehlentwicklung muss die Politik gegensteuern. Ich erwarte mir daher von Umweltminister Berlakovich mehr Aktivitäten als Floskeln in Presseaussendungen. Berlakovich muss den UmweltreferentInnen der Bundesländer bei deren Konferenz am 10. Juni in Tirol darüber informieren:

- ob er eine Initiative für ein bundesweites Verbot startet

- ob er innerhalb der EU gemeinsam mit Italien und Frankreich eine Initiative für ein europaweites Verbot oder ein Ermöglichen von nationalen Alleingängen startet

- welche konkreten Maßnahmen der Umweltminister startet, um Mehrwegverpackungen in Österreich wieder zu stärken, damit Ölverbrauch und Energieverschwendung zu verringern und statt Wegwerfmentalität Klimaschutz zu verwirklichen."

Rückfragen & Kontakt:

Büro Landesrat Rudi Anschober, Mag. Rudi LEO, Pressesprecher, Tel: +436648299969, rudi.leo @ ooe.gv.at, Promenade 37, 4020 Linz, www.anschober.at