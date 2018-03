Schultes: LK-Wahlergebnis ist klarer Arbeitsauftrag der steirischen Bauern

Vertrauen in LK-Führung, Herausforderungen offensiv anzupacken

Wien (OTS) - "Das Ergebnis der LK-Wahlen in der Steiermark stellt einen klaren Arbeitsauftrag für die jetzige Kammerführung dar. Angesichts der schwierigen Verhandlungen, vor denen die bäuerliche Interessenvertretung in den nächsten Monaten steht, ist die hohe Zustimmung der steirischen Berufskollegen ein Vertrauensbeweis für LK-Präsident Gerhard Wlodkowski. Zu den Herausforderungen, die offensiv anzupacken sind, zählen bekanntermaßen die Gestaltung des EU-Budgets und der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU für die Jahre 2014 bis 2020. Eine geeinte und schlagkräftige Interessenvertretung ist der einzige Garant für eine positive Bauern-Zukunft in Österreich", erklärte Hermann Schultes, Vizepräsident der LK Österreich und Präsident der LK Niederösterreich, zum Ausgang der Landwirtschaftskammer-Wahl in der Steiermark.

Prozente, Mandate

Konkret erhielt der Bauernbund 32 Mandate (76,46%; minus 5,12%), die SPÖ-Bauern konnten ihren Mandatstand von vier Sitzen in der Vollversammlung der LK Steiermark halten (10,12%; minus 1,47%) und die Fraktion Unabhängiger Bauernverband - WIR, die zum ersten Mal kandidierte, schaffte drei Mandate (8,16%). Die FPÖ-Bauern schafften mit 5,25% der Stimmen den Einzug in die LK Steiermark-Vollversammlung nicht.

Gemeinsam anpacken

"Die Bauernvertretung in allen Bundesländern und auf Bundesebene wird in den nächsten Monaten enorm gefordert sein, die anstehenden Probleme zu lösen. Daher ist es wichtiger denn je, gemeinsam die Herausforderungen anzunehmen und konstruktive Lösungen zu finden. Andere mögen populistisch das Blaue vom Himmel versprechen, wir analysieren die Fakten und suchen Antworten. Nur mit harter, ehrlicher Arbeit wird es gelingen, den Bauernanliegen bei der Vorbereitung auf die EU-Finanzplanungsperiode 2014 bis 2020 entsprechendes Gehör zu verschaffen", so Schultes.

