ÖVP Labg Hueter: Martinz ist Landwirtschaft und Tourismus verpflichtet,

Diskussion um Wolf und Bär in Kärnten muss geführt werden.

Klagenfurt (OTS/VP) - "Wer Wölfe und Bären in Kärnten will muss auch die Verantwortung dafür übernehmen. Das heißt, es muss für die Sicherheit der touristischen Wanderer in Kärnten gesorgt und es muss der Schadenersatz für Jäger und Bauern , deren Tiere gerissen werden, abgegolten werden", sagt ÖVP Abgeordneter Ferdinand Hueter zur laufenden Diskussion über Wölfe und Bären in Kärnten. "Diese Diskussion müsse geführt werden, zumal der von diesen Tieren verursachte Schaden ständig größer wird. Kärnten wirbt als Tourismusland für Wanderlust, es darf dabei auch nicht auf Risiko durch Wildtiere vergessen werden", so Hueter. Die Diskussion wurde überspitzt begonnen um entsprechendes Bewußtsein für das Problem zu schaffen. Selbstverständlich stehe als erster Schritt ein Stopp für die weitere Ansiedelung von Bären und Wölfen im Vordergrund. Mögliche Abschussvarianten wären der letzte Schritt, wenn die Wildtier-Problematik anders nicht gelöst werden kann, so der ÖVP Politiker. Im benachbarten Slowenien werden übrigens jährlich zahlreiche Bären legal geschossen, in der Schweiz, in Frankreich und Italien werden ebenso regelmäßig Wölfe geschossen, so Hueter, der in der Öffentlichkeit eine sachliche Diskussion erwartet.

Diese Diskussion dürfe nicht nur einseitig Natur- und Tierschutzinteressen betreffen. Noch müsse auch die Regel "Mensch vor Tier" Gültigkeit haben, sagt der ÖVP Landtagsabgeordnete. (Schluss)

