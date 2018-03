Ab sofort: mehr Speed, mehr HD-TV bei UPC

Multimedianetzbetreiber startet neue Kampagne

Wien (OTS) - .) Highspeed Internet mit bis zu 10, 35 oder sogar 100 Mbit/s -einfach schneller als mobiles Internet und ohne Datenlimit

.) Digital TV mit bis zu 14 Sendern in HD-Qualität, gratis Telekabel TV auf allen Anschlüssen

.) FIT-Paket für Einsteiger mit Digital TV und jetzt neu mit bis zu 10 Mbit/s bereits ab Euro 29,90

Zum zweiten Mal innerhalb von 12 Monaten erhöht UPC die Bandbreiten in den FIT-Paketen: Ab sofort stehen Download-Geschwindigkeiten von bis zu 10, 35 oder sogar 100 Mbit/s für Kunden, die sich für eines der FIT-Pakete (Fernsehen, Internet, Telefon) entscheiden, zur Verfügung. Neben den bereits bekannten Paketen FIT, Super FIT und Top FIT bietet UPC während des Aktionszeitraums das Super FIT HD Paket mit 14 HD-Sendern und Bandbreiten von bis zu 35 Mbit/s. Damit wird der Multimedianetzbetreiber den Speed-Anforderungen seiner Kunden gerecht und bietet noch schnelleres Internet - ganz ohne zusätzliche Kosten oder Datenlimits. Langsames Surfen und stockende Video-Streams gehören damit der Vergangenheit an.

"Mit unseren neuen FIT-Paketen zeigen wir einmal mehr, dass bei uns Highspeed Internet und Digital TV, vor allem in HD-Qualität, groß geschrieben wird. Bis zu 14 HD-Sender und Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s - damit gehören wir in Österreich wohl zu den Top-Providern, wenn es um attraktive Home-Entertainment-Angebote geht", zeigt sich Gerald Schwanzer, CMO von UPC Austria, überzeugt von den neuen Angeboten des Multimedianetzbetreibers.

Noch mehr HD-TV

Nicht nur bei Breitband Internet setzt UPC neue Maßstäbe. Auch bei Digital TV gibt es für Kunden einige Neuerungen. Denn UPC erhöht das Angebot an Sendern bei Digital TV START von 67 auf 73 und bei Digital TV PLUS von 101 auf 110. Beispielsweise sind zukünftig die erfolgreichen Sender TNT SERIE, FOX oder Cartoon Network bei Digital TV PLUS zu sehen. Für den perfekten Filmgenuss Zuhause haben zudem alle Digital TV Kunden ab sofort die Möglichkeit, bis zu 14 Programme in gestochen scharfer HD-Qualität zu empfangen. So strahlt UPC ab sofort Sender wie FOX, Discovery Channel oder TNT SERIE nicht nur in Standard Definition, sondern auch in HD-Qualität aus und bietet mit Classica HD das Beste der klassischen Musik, von Opern bis Konzertmitschnitten, in optimaler Bild- und Ton-Qualität.

Take IT wird schneller

Für Kunden, die auf hochwertiges Internet in Kombination mit günstiger Telefonie setzen, bietet UPC die beliebten Take IT Pakete an. Überzeugen konnte UPC mit Bandbreiten von bis zu 20 Mbit/s, unlimitiertem Datenvolumen, kostenlosem WLAN und Gratis-Telefonie in das österreichische Festnetz (ausgenommen Diensterufnummern und private Netze) ohne Telekom Austria Grundgebühr. UPC schraubt auch hier die Bandbreiten höher. Denn neu ist ab sofort Take IT Super max mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 35 Mbit/s.

UPC Fiber Power: Die neue Qualität im Netz

Möglich wird Digital TV erst durch das Fiber Power Netz von UPC, mit dem unter anderem auch Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s möglich sind. UPC verfügt damit über eines der hochqualitativsten Kommunikationsnetze Europas. Mit seinen Glasfaser-und HFC-Netzen ist UPC schon jetzt für die Ansprüche von morgen gerüstet. UPC liefert echtes Highspeed-Internet und HD-Bilder in bester Auflösung, ohne Speed-Downgrade bei gleichzeitigem Surfen im Internet.

Informationen zu den Aktionsbedingungen und technischer Verfügbarkeit finden Kunden ab sofort auf www.upc.at.

Über UPC

UPC, ein führender Anbieter von Breitband Internet-, TV- und Telefon-Services in Österreich, ist eine konsolidierte Tochterfirma von Liberty Global, Inc. und Teil der UPC Broadband Division.

90% aller österreichischen Haushalte und Unternehmen (Stand 30.9.2010) liegen im Versorgungsgebiet (mittels eigener Kabelnetzinfrastruktur, entbündelter Leitungen oder anderer DSL-Dienstleistungen) von UPC. Basierend auf den operativen Kennzahlen per 30.9.2010 versorgt UPC in Österreich 707.000 Kunden mit 1.276.000 Diensten, diese beinhalten 527.000 TV-Kunden, 435.000 Breitband Internet-Kunden und 314.000 Festnetztelefon-Kunden. Der Umsatz aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft betrug im Jahr 2009 347 Mio. Euro, 1.100 Mitarbeiter sind für UPC in Österreich tätig. www.upc.at

UPC Broadband ist der europäische Geschäftszweig von Liberty Global, dem weltweit führenden internationalen Kabelnetzbetreiber. UPC Broadband versorgt rund 13 Millionen Kunden in 10 europäischen Ländern mit TV-, Breitband Internet- und Telefon-Diensten. Die Vision der Firma beruht darauf, dass diese fantastische aber oft komplexe digitale Welt für jedermann zugänglich sein sollte. Die Mitarbeiter von UPC Broadband in Europa sind bestrebt, das zu ermöglichen, indem sie Einfachheit und die menschliche Komponente in all ihre Tätigkeiten einbauen.

Der führende internationale Kabelnetzbetreiber Liberty Global bietet hoch entwickelte Dienstleistungen aus den Bereichen Video, Voice und Breitband Internet an, um seine Kunden mit der Welt der Unterhaltung, Kommunikation und Information zu verbinden. Per 24.02.2010 betreibt Liberty Global sein hypermodernes Breitband-Kommunikationsnetz in 14 Ländern - vorwiegend in Europa, Chile und Australien. Liberty Globals Geschäftsfelder umfassen auch bedeutende Medien- und Programmunternehmen wie Chellomedia in Europa. www.lgi.com

