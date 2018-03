Strasser: EU-Strategie zur Religionsfreiheit ausarbeiten

Behandlung durch EU-Außenminister ein erster Schritt, dem weitere folgen müssen

Brüssel, 31. Jänner 2011 (OTS) "Dass die EU-Außenminister das Thema Religionsfreiheit auf die Tagesordnung gesetzt haben, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die weltweite Durchsetzung des Menschenrechts auf Religionsfreiheit muss zu einem Bestandteil der EU-Außenpolitik werden. Wir brauchen eine EU-Strategie mit konkreten Maßnahmen, Bestimmungen zur Gewährleistung der Religionsfreiheit sollen in Drittstaatenabkommen aufgenommen

werden. Der jährliche EU-Menschenrechtsbericht muss sich diesem Thema widmen, offizielle EU-Delegationen müssen es in betroffenen Drittländern thematisieren und der Unterausschuss für Menschenrechte im Europäische Parlament sollte sich intensiver mit der weltweiten Situation der Religionsfreiheit befassen", fordert ÖVP-Delegationsleiter Dr. Ernst Strasser anlässlich des heutigen Treffens der EU-Außenminister in Brüssel. ****

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder brutale Anschläge auf Christen. Man denke nur an das Attentat auf koptische Christen in der Neujahrsnacht in Ägypten. „Weltweit sind 75 Prozent aller Todesopfer religiös motivierter Gewalt Christen. Die EU darf sich nicht mit Sonntagsreden begnügen. Unsere Glaubwürdigkeit als Wertegemeinschaft steht hier auf dem Prüfstand“, so Strasser abschließend.

