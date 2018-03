Moser: Keine Steuerprivilegien für Firmenwägen der "Oberen 100.000"

Förderung für Besserverdiener und Vielfahrer - Finanzminister Pröll schläft

Wien (OTS) - "Finanzminister Pröll ist der oberste Schutzherr der fetten Firmenwägen und deren Nutzer. Er muss endlich diese Steuerprivilegien der 'Oberen 100.000' beseitigen, auf die nach den Grünen nun auch der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) aufmerksam macht", fordert Gabriela Moser, Verkehrssprecherin der Grünen. "PendlerInnen mit geringen Gehältern, oft Frauen, werden aufgrund der steuerlichen Schieflage benachteiligt und können keine Pauschale geltend machen. Manager hingegen können durch Firmenwägen 50 Prozent der Fahrzeugkosten sparen. Wegen Mängeln in der Finanz-Abwicklung können sie zudem Pendlerpauschalen und den Verkehrsabsetzbetrag beziehen, zusätzlich unversteuerte Sprit-Privilegien genießen und so mehrfach subventioniert billig die Umwelt belasten", kritisiert Moser.

"Es ist erwiesen, dass dieses System vorwiegend Besser- und Bestverdienenden nützt. Von solchen Privilegien können Normalsterbliche ebenso wie Öffi-BenutzerInnen nur träumen. Genauso absurd ist angesichts des gewaltigen Beitrags des Pkw-Verkehrs zu Luftverschmutzung und Klimabelastung, dass im Österreich des Jahres 2011 Regelungen fortgeführt werden, die wie die Firmenwagen-Steuerprivilegien Vielfahrer belohnen: Je mehr mit dem Firmenwagen gefahren wird, desto mehr kann steuerschonend geltend gemacht werden."

Die Grünen zeigten bereits im Sommer vor der Budget-Erstellung auf Basis internationaler Studien diese doppelte Ungerechtigkeit auf und verlangten steuerliche Korrekturen. Moser: "Finanzminister Pröll stellte sich jedoch wie so oft wenn es um Gerechtigkeit und Umweltschutz geht taub, ließ die Gelegenheit für ein gerechteres System ungenützt und zementierte mit den Budgetgesetzen diese Umverteilung Richtung Best-Verdiener ein. Die vom VCÖ im einzelnen dokumentierten Schieflagen müssen ebenso wie meine im Finanzressort der Beantwortung harrende Parlamentarische Anfrage Anlass sein, die überfälligen Reformen beim Firmenwagen-Unwesen nicht länger abzublocken, sondern endlich anzugehen. In Bauchlage vor der Autolobby wie die SPÖ-ÖVP-Regierung wird Österreich im 21. Jahrhundert nicht weit kommen", so Moser.

