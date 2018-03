VP-Rumpold: Wehrpflicht muss bleiben

Es gibt keinen Grund, die Wehrpflicht abzuschaffen, aber es gibt genügend Gründe für Reformen. Gemeinsame Resolution von ÖVP und FPK morgen in der Regierungssitzung

Klagenfurt (OTS) - "Schon alleine für die Sicherstellung eines

voll funktionierenden Katastrophenschutzes muss die Wehrpflicht beibehalten werden. Selbstverständlich ist aber eine Reform des Bundesheeres unbedingt notwendig", sagt heute VP-Landesparteisekretär Achill Rumpold.

Die ÖVP begrüße jedenfalls die Resolution zur Beibehaltung der Wehrpflicht in der morgigen Regierungssitzung, die FPK-Chef Uwe Scheuch heute schon angekündigt hat. "Weil wir bei diesem Thema die gleichen Interessen verfolgen, werden wir die entsprechende Resolution morgen gemeinsam mit dem Koalitionspartner einbringen", hält Rumpold fest.

Das Abschaffen der Wehrpflicht sei für den zuständigen SPÖ-Minister vielleicht das Einfachste, aber es ist weder Ziel führend für unseren Staat und die Sicherheit, noch ist es eine tatsächliche Lösung. "Das Bundesheer leistet auch einen Dienst an der Gesellschaft und am Menschen. Neben der Landesverteidigung müssen flächendeckende Hilfe beim Katastrophenschutz, die Friedensmissionen sowie der Zivildienst erhalten bleiben", so Rumpold.

"Die allgemeine Wehrpflicht ist ein Grundanker unserer Gesellschaft. Aber der Reformkurs muss auch dort, wie in allen anderen Bereichen, endlich eingeschlagen werden", sagt Rumpold. (Schluss)

