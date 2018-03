Grüne Josefstadt: Mickel will Bezirk zu großem Parkplatz machen

Spritzendorfer: "Der Achte muss für FußgängerInnen und RadfahrerInnen attraktiver werden"

Wien (OTS) - "Die neue Bezirksvorsteherin verfolgt in

Verkehrsfragen Ideen von vorgestern", so der stellvertretende Grüne Bezirksvorsteher Alexander Spritzendorfer. "Die Josefstadt darf nicht zu einem einzigen großen Parkplatz verkommen. Mickel gehe es nur darum, der Autofahrer-Lobby genehm zu sein, wenn sie unentwegt betont, es müsse "Parkraum zurückgewonnen werden". "Alles in allem ein politisch visionsloses Programm. Damit ist Stillstand für die ganze Legislaturperiode vorprogrammiert."

Spritzendorfer zeigt sich auch verwundert über die Pläne der Bezirkvorsteherin, einen 100jähringen Ahornbaum in der Buchfeldgasse zu fällen, wogegen sich ein eine Bürgerinitative zur Wehr setzt:

"Zeitgerecht zur Eröffnung eines neuen Hotels in der Umgebung, soll der wunderschöne Baum verschwinden. Das goutieren weder die AnrainerInnen noch die Gäste." Die Grünen Josefstadt fordern deshalb ein Gutachten zum Gesundheitszustand des Baumes. "Es kann nicht sein, dass Bäume und Grünraum verschwinden, um mehr Parkplätze zu schaffen. Wir wollen die Lebensqualität der BürgerInnen verbessern. Der Achte muss für FußgängerInnen und RadfahrerInnen attraktiver werden, Plätze und Straßen sollen den Kindern, Jugendlichen und BürgerInnen der Josefstadt zurückgegeben werden", so der stellvertretende Grüne Bezirksvorsteher abschließend.

