tele.ring: Der legendäre HSV startet wieder

- Los geht's: Handy-Sonder-Verkauf - Von 1. Februar bis 31. März um 0 Euro - Der Inder bekommt Unterstützung

Wien (OTS) - Am 1. Februar ist es wieder soweit: tele.ring feiert den Handy-Sonder-Verkauf. Zum dritten Mal gibt's im Rahmen des HSV bei tele.ring alle Handys - wie das HTC Wildfire, Sony Ericsson Vivaz oder Samsung Galaxy 3 - in den Tarifen Basta und Großer Basta um 0 Euro. Im Basta telefoniert man 2.000 Minuten um Euro 12, der Großer Basta inkludiert 2.000 Minuten, 1.000 SMS und 1 GB um Euro 19.

Alle singen mit: Hier! regiert! der HSV!

In Szene gesetzt wird diese, bereits aus dem Vorjahr bekannte, Aktion einmal mehr mit dem tele.ring Inder, der dieses Mal allerdings von drei außergewöhnlichen Figuren unterstützt wird: Der Handy-Sonder-Verkauf hat es mittlerweile zu einer richtigen Fangemeinde gebracht und drei dieser begeisterten Anhänger sind die Stars der neuen tele.ring Kampagne. Von Kopf bis Fuß in roter Farbe und den Buchstaben H, S und V verziert lassen diese Herren ihrer Euphorie freien Lauf. Zu sehen ist der neue Spot in TV, Print und auf Plakaten - im Hörfunk stimmt der Inder den HSV-Fangesang dann sogar selbst an.

Weitere Informationen unter www.telering.at

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Holzbauer

Tel: 0676 8200 6017

presse @ telering.co.at

www.telering.at