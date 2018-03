FPÖ-Podgorschek: Österreichs immense Staatsschulden endlich abbauen

Wirtschaftsgipfel in Davos zeigt große Probleme durch riesige Staatsschulden - Österreich ist Meister im Schuldenverstecken

Wien (OTS) - "Österreich muss endlich daran gehen, seine immensen Staatsschulden abzubauen. Wenn wir die Zukunft unseres Landes sichern wollen, ist es dafür höchst an der Zeit", erklärt FPÖ-Finanzsprecher NAbg. Elmar Podgorschek im Hinblick auf den eben zu Ende gegangenen Wirtschaftsgipfel in Davos. Die Diskussion über Schuldenstände der einzelnen Staaten sei ebendort stark debattiert worden und werde auch in Zukunft für die Weltwirtschaft eine immer bedeutendere Rolle spielen. Mit Schönreden sei das Problem jedenfalls nicht zu lösen.

Es zeige sich, dass die Euroländer große Schulden im Ausland, vor allem im China, hätten, was zu politischen Abhängigkeiten führe. "Die Euroländer müssen massiv an der Sanierung ihrer Staatsfinanzen arbeiten und die Schulden so rasch wie möglich abbauen, um die Abhängigkeit von den internationalen Finanzmärkten zu reduzieren", meint Podgorschek.

Vor allem Österreich dürfe sich nicht zurücklehnen. Bei genauer Betrachtung der Staatsschulden stelle sich nämlich heraus, dass Österreich mittlerweile Weltmeister oder zumindest Europameister im Schuldenverstecken sei. Durch diverse Ausgliederungen wie bei der ÖBB, der Asfinag und anderer sowie durch die zu vielen Verwaltungsebenen, schiebe Österreich seine Schulden vor sich her. "Bei der derzeitigen Regierung ist an eine Verwaltungs- und Strukturreform zur damit verbundenen Sanierung des Staatshaushaltes nicht im Traum zu denken. Es steht deshalb auf mittlere Sicht eine Herabstufung der Bonität unseres Staates im Raum und damit einhergehend eine Erhöhung unserer Staatsschulden durch massive Zinssteigerung", verweist Podgorschek auf den Ernst der Lage.

"Statt sich über solche Probleme Gedanken zu machen, verstrickt sich unsere Regierung in eine sinnlose Sicherheits- und Wehrdienstdiskussion, während die Zukunft unseres Landes verspielt wird", schließt Podgorschek.

