BV Josefstadt: BV Mickel präsentiert Arbeitsprogramm 2011

Viel Arbeit für 2011 - Verkehr und Lebensqualität sind die Schwerpunkte

Wien (OTS) - Das Arbeitsprogramm für die Josefstadt 2011 präsentierte heute Bezirksvorsteherin Veronika Mickel in der Galerie BastArt in der Josefstädterstraße. In diesem Rahmen stellte Mickel ihre Ideen und Pläne in den drei Hauptbereichen Verkehr, Lebensqualität und Sicherheit vor. Den Öffentlichen Verkehr bezeichnete die Bezirksvorsteherin dabei als Schwerpunkt Nummer 1. Vor allem unregelmäßige Intervalle und mangelhafter Einsatz an ULFs entlang der Straßenbahnlinie 2, aber auch der Verfall der U6 Station Josefstädter Straße würden der Josefstädter Bevölkerung Sorgen bereiten, so Mickel. Die Bezirksvorsteherin wolle deshalb die Stadt Wien und die Wiener Linien verstärkt in die Pflicht nehmen.

Aber auch einen eigenen Konzeptvorschlag hat Mickel in Bezug auf die Linie 2 parat. Eine zusätzliche Kurzstreckenführung bis zur Urania -parallel zur Langstreckenführung - solle in Zukunft für eine Entspannung der Intervallprobleme auf der störungsanfälligen Straßenbahnlinie sorgen. "Das endlose Warten auf die Linie 2 muss endlich ein Ende haben. Mit unserem Alternativkonzept der Kurzführung der Linie 2 bis zur Urania wollen wir eine rasche Verbesserung für die Fahrgäste erreichen", so Mickel.

Mehr Lebensqualität für Josefstädter/innen

Ebenfalls im Arbeitsprogramm für die Josefstadt verankert sieht die Bezirksvorsteherin das Seniorenzentrum, dessen Entstehung mit dem Spatenstich Ende 2011 am Hamerlingpark beginnen soll. Seniorengerechtes, betreutes Wohnen solle hier geboten werden. Durch enge Kooperation mit diesem Zentrum und neue Ideen - wie eine gemeinsame Betreuung für Senior/innen und Kinder - möchte Mickel den innovativen Charakter dieses Projekts 2011 weiter vorantreiben. "Das Miteinander der Generationen im Bezirk ist mir besonders wichtig. Mit dem neuen Generationenzentrum wollen wir ein starkes Zeichen setzen und den Austausch zwischen den Generationen fördern", so Mickel weiter.

Verstärkter Einsatz komme 2011 aber auch dem Grünraum in der Josefstadt zu, so Mickel. Durch die längst überfällige Sanierung des Bunkers im Schönbornpark solle ein neuer Kinderspielplatz mit Klettergerüst und Tischtennistischen auf dem Bunker entstehen. Auch Klimaschutz werde im Jahr 2011 in der Josefstadt groß geschrieben. "Ein Klimaschutzpreis soll die Josefstädterinnen und Josefstädter zu mehr Engagement im Bereich Klimaschutz animieren und das Bewusstsein für einen richtigen Umgang mit unserer Umwelt stärken."

Kulturbezirk Josefstadt

Ebenso stärken will die Bezirksvorsteherin die Kultur und Kulturschaffende in der Josefstadt. Ein "Tag der offenen Ateliers" beim nächsten Bezirksfestival, der Kulturförderschwerpunkt "Frauen" und ein Kurzfilmfestival mit Frauenschwerpunkt - anlässlich des 100. internationalen Frauentags - würden im Kulturbezirk Josefstadt 2011 für weitere Highlights sorgen.

