Windkraft boomt in Europa

Windkraft deckt 5,3% des Stromverbrauchs

St. Pölten (OTS) - 9,3 Gigawatt Windkraftleistung wurden 2010 in der EU neu errichtet. Europas Windkraftanlagen decken bereits 5,3% des europäischen Stromverbrauchs, so die heute präsentierten Zahlen der European Wind Energy Association EWEA. Insgesamt sind in der EU nun 84.074 Megawatt Windkraft am Netz. Auch in Österreich ist der Ausbau wieder in Gang gekommen, 2011 werden 120 MW errichtet und dank der Verlängerung des Einspeisetarifs auch zahlreiche Projekte bewilligt werden.

9.259 MW neue Windkraftleistung in EU

Insgesamt sind in der EU 84.074 Megawatt (MW) Windkraft am Netz, dies ist ein Zuwachs von 12,2 %. In ganz Europa liegt die Gesamtkapaziät bei 86.075 MW. "Der Ausbau im Jahr 2010 betrug 9.259 MW und liegt damit ganz nahe am Rekordwert des Vorjahres, wo 10.315 MW errichtet wurden. Das enorme Wachstum der Windkraft in Europa ist einmal mehr beeindruckend", freut sich Mag. Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft, und weiter: "Die Windkraft deckt nun schon 5,3% des europäischen Stromverbrauchs, im Jahr 2009 waren es nur 4,8%."

Die Erzeugung der Windkraftanlagen beträgt 181 Mrd. Kilowattstunden jährlich. Spitzenreiter innerhalb Europas ist Spanien mit einem Zubau von 1.516 MW, knapp gefolgt von Deutschland mit 1.493 MW. Deutliche Zuwächse gibt es auch in Frankreich, Großbritanien sowie den mittel-und osteuropäischen Ländern.

Ökostromnovelle erforderlich

In Österreich ist der Ausbau nach vier Jahren des Stillstands 2010 wieder in Gang gekommen, acht Anlagen mit insgesamt 16 MW wurden errichtet. Insgesamt drehen sich 625 Windkraftanlagen mit 1011 MW Leistung. Sie decken den Strombedarf von rund 600.000 Haushalten. "Für Österreich war die Verlängerung des Einspeisetarifs der erste Schritt. Jetzt bedarf es dringend einer Verbesserung des Ökostromgesetzes im ersten Halbjahr 2011, um einen konstanten Ausbau in den nächsten Jahren zu gewährleisten", erklärt Moidl.

Politischen Handlungsbedarf gibt es auch in Europa. Erstmals seit 1998 wurde in der EU wieder mehr Kohlekraftwerksleistung zugebaut als abgebaut. Nach drei Jahren, wo die Windkraft Spitzenreiter beim Zubau neuer Kraftwerkskapazitäten war, wurde 2010 wieder mehr Gaskraftwerksleistung errichtet als Windkraft. "Wenn in absoluten Zahlen auch so viel Kraftwerksleistung aus erneuerbaren Energien errichtet wurde , wie noch nie, so betrug der Anteil erneuerbarer Energien nur 42% am gesamten Kraftwerksneubau. Wir waren schon deutlich darüber. Für den Energieministerrat am 4. Februar sehe ich daher dringenden Handlungsbedarf", so Moidl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft

Mag. Martin Fliegenschnee-Jaksch

Tel.: Mobil: 0699 / 188 77 855

m.fliegenschnee @ igwindkraft.at

http://www.igwindkraft.at