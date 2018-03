Walser zu Pühringer-Vorschlag: So nicht, Herr Lehrer!

Grüne für Anrecht auf Kindergartenplatz ab dem ersten Lebensjahr

Wien (OTS) - "So wird das nichts", kommentiert Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, die in den Salzburger Nachrichten präsentierten Vorschläge Josef Pühringers zu Reformen im Bildungsbereich. Dass Kinder, die nicht ausreichend Deutsch können, nicht in die Volksschule kommen sollen, sei völlig inakzeptabel:

"Gerade diese Kinder brauchen die Schule am notwendigsten. Leider fallen der ÖVP im Bildungsbereich nur der Aufbau von Hürden und die Aussonderung von Kindern ein." Der Grüne Bildungssprecher fordert kurz- und langfristige Maßnahmen: " Kinder mit mangelnden Sprachkenntnissen müssen vom ersten Tag an individuell gefördert werden, in besonderen Fällen sollte es auch mehrwöchige Intensivkurse geben."

Mittel- und langfristig aber müsse im Kindergarten angesetzt werden. "Wir fordern den Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Lebensjahr mit entsprechend ausgebildeten KindergartenpädagogInnen", so Walser.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at