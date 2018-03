Steindl: "Umfrage belegt Reformbedarf in der NÖ Landesverwaltung!"

Den NiederösterreicherInnen sind Einsparungen und Effizienz wichtig

St. Pölten (OTS) - "80 Prozent der NiederösterreicherInnen sind der Ansicht, dass Einsparungen in der Landesverwaltung notwendig sind; 47 Prozent sehen hier eine geringe Dynamik in Niederösterreich, 61 % sagen sogar, dass wenig bis gar nichts weitergegangen ist!", kommentiert der Landesgeschäftsführer der SPÖ NÖ, Günter Steindl, die Ergebnisse einer telefonischen Market-Umfrage zur NÖ Landesverwaltung.

Das schlechte Image der VP-Landesführung rühre nicht zuletzt aus der Tatsache, dass der VP-Finanzreferent fahrlässig mehr als eine Milliarde Steuergelder verzockt hat: "Niederösterreich hat die zweithöchste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer, dennoch betragen die Werbeausgaben der VP-Regierungsmitglieder mehrere Millionen. Hier sehen die NiederösterreicherInnen berechtigterweise ein hohes Einsparungspotential!"

Die Konsequenzen aus diesen Resultaten seien für Steindl klar: "Wir wollen einerseits absolute Transparenz über die Werbeausgaben des Landes und der VP-Regierungsmitglieder - von der alljährlichen Pröll-Schifferlfahrt über Vereine wie "Tut gut" bis hin zu Kulturevents." Der nächste Schritt sei die Einsetzung einer ExpertInnengruppe, die Einsparungspotentiale erhebt und Reformvorschläge ausarbeitet: "Den größten Reformbedarf und die größten Optimierungspotentiale liegen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales, öffentlicher Nahverkehr, Pflege und Förderwesen."

Beispielsweise konnte im Bildungsbereich die von LH Pröll geforderte Verländerung verhindert werden - damit gibt es keine neun verschiedenen Bildungssysteme. "Es gibt im Jugend- und Naturschutz neun verschiedene Regelungen. Durch eine österreichweite Vereinheitlichung könnte hier eingespart und effizienter gearbeitet werden." Zudem wäre es wichtig, mit den Gemeinden zu kooperieren:

Beispielsweise im Pflegebereich und bei der Kinderbetreuung, so Steindl: "Die Gemeinden sollen die Kompetenzen in der Kinderbetreuung übernehmen, das Land NÖ im Gegenzug dazu die Finanzierung des Gesundheits- und Spitalswesens. Die Kompetenzen müssen eindeutig sein, nur dann kann kosteneffizient und qualitätssteigernd gearbeitet werden!"

