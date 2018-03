Veranstaltungsort des Ecosummit 2011 erhält zwei Umweltzertifikate

Scandic Berlin Erstes Hotel in Deutschland mit EU Blume und Silbermedaille für nachhaltiges Bauen Das kürzlich eröffnete Ökohotel Scandic Berlin Potsdamer Platz erhält zwei wichtige Auszeichnungen für erfolgreiches Nachhaltigkeitsmanagement. Das Scandic Berlin trägt damit als erstes Hotel in Deutschland die EU Blume ( http://www.ecolabel.eu ) und die Silbermedaille der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen ( http://www.dgnb.de ). Die offiziellen Auszeichnungen bestätigen den Veranstalter des Ecosummit 2011 am 24. und 25. März in Berlin in seiner Entscheidung für den optimalen Veranstaltungsort ( http://ecosummit.net/location ). Der Ecosummit 2011 (ECO11) ist die internationale Konferenz für Investoren und Unternehmer in der intelligenten grünen Ökonomie (Smart Green Economy). Jan Michael Hess, Geschäftsführer der Mobile Economy GmbH und Gründer des Ecosummit, begründet die Selektion des Scandic Berlin: "Grünes Eventmanagement und grüner Konsum sind sehr wichtige Themen, die wir in der Praxis bewusst umsetzen. Dazu gehört die Auswahl eines nachhaltigen Veranstaltungsortes, der in unserem Konferenzbudget einen erheblichen Anteil ausmacht. Stellvertretend für unsere 400 Konferenzteilnehmer setzen wir mit unseren betrieblichen Kaufentscheidungen ein klares Signal. Alternative Angebote, die nachhaltiger und besser sind, sollten immer die erste Wahl sein." Grünes Eventmanagement beinhaltet auch den Carbon Offset der Konferenz. Partner des Ecosummit 2011 für den CO2-Ausgleich mit CO2-Zertifikaten ist ForestFinance. Für die Ermittlung des Carbon Footprint werden die Teilnehmer nach ihrer Mobilitätsplanung für die An- und Abreise gefragt. Ausserdem werden die Delegierten zum Badge Recyling eingeladen und können sich optional für vegetarisches Essen entscheiden. Das Marketing des Ecosummit erfolgt ohne Print rein digital. Einen Themenschwerpunkt des ECO11 bildet die intelligente grüne Stadt der Zukunft. Neben Prof. Dr. Meinhard von Gerkan (gmp) gehört auch Prof. Dr. Werner Sobek (Werner Sobek Stuttgart) zu den Referenten des ECO11. Damit schließt sich der Kreis: Werner Sobek war Initiator und Gründungsmitglied der DGNB und von 2008 bis 2010 auch ihr Präsident. Jan Michael Hess erläutert das Nachhaltigkeitsmanagement des Ecosummit 2011 als aktiver Teilnehmer auf der Pressekonferenz (PK) des Scandic Berlin anlässlich der Auszeichnung des Hotels. Die PK findet am Dienstag, den 1. Februar 2011, 11:00, im Scandic Berlin Potsdamer Platz statt. ECO11 Website: http://ecosummit.net

