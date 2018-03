FPK-Scheuch: Resolution zum Erhalt des Bundesheeres

Wehrpflicht wichtig für Katastrophenschutz, Wirtschaft und Freiwilligenorganisationen

Klagenfurt (OTS) - "Wir wehren uns gegen die Zerstörung des Bundesheeres! Nein zu Darabos", stellt FPK-Obmann DI Uwe Scheuch heute im Rahmen einer Pressekonferenz fest. Jahrzehnte alte und bewährte Strukturen des Bundesheeres, die wichtig für die regionale Wertschöpfung und für den Katastrophenschutz seien, dürften nicht handstreichartig beseitigt werden. Die Freiheitlichen in Kärnten würden daher in der morgigen Regierungssitzung eine Resolution zum Erhalt des Bundesheeres und der allgemeinen Wehrpflicht einbringen. "Während die SPÖ ein teures Berufsheer will und die Meinung der ÖVP wieder einmal nicht Fisch und nicht Fleisch ist, geben wir Freiheitliche ein klares Bekenntnis zur Wehrpflicht ab. Modernisierung und Reformierung der Strukturen Ja, aber Nein zu der von Darabos geplanten Demontage eines Eckpfeilers der Verfassung", so Scheuch weiter.

Allein durch die vergangene Reform der Bundesheerstrukturen im Jahr 2010 seien in Kärnten rund 250 Arbeitsplätze beim Heer verloren gegangen, nicht zu reden von den damit verbundenen Jobs bei örtlichen Unternehmen. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass viele Soldaten ihr berufliches Know-How als Helfer bei Organisationen wie der Freiwilligen Feuerwehr, der Bergrettung oder der Wasserrettung einbringen würden. Auch dieses freiwillige Engagement sei durch die Pläne Darabos in Gefahr. "Wenn der Plan von Darabos durchgeht, gibt es kein funktionsfähiges Bundesheer mehr in Kärnten, keinen raschen Katastropheneinsatz, aber dafür gravierende personelle Einschnitte für Freiwilligenorganisationen", mahnt Scheuch.

"Eine so wichtige Entscheidung wie die Zukunft des Bundesheeres darf nicht überstürzt gefällt werden, schon gar nicht von einem beratungsresistenten Wehrdienstverweigerer, der eher Generäle entlässt als andere Meinungen zu akzeptieren." Es gebe eine ganze Reihe von Kettenreaktionen, auf die in den aktuellen Überlegungen keinerlei Rücksicht genommen werde, warnt Scheuch. Neben der Resolution in der Landesregierung kündigt der FPK-Obmann daher auch eine Petition im Parlament und Unterschriftenaktionen unter anderem im Internet und Infostände als Anlaufstelle für die Bevölkerung an. "Als stärkste Partei im Land tragen wir Freiheitliche auch die Verantwortung für die Sicherheit im Land. Daher zeigen wir Flagge:

Pro Bundesheer, pro Zivildienst und pro Katastrophenschutz", schließt Scheuch.

