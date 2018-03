Josefstadt: BVin Mickel präsentierte Schwerpunkte ihres Jahresprogramms

Wien (OTS) - Die Bezirksvorsteherin der Josefstadt, Veronika

Mickel, präsentierte im Rahmen einer Pressekonferenz, heute, Montag ihre Ideen und Pläne für 2011. Als Schwerpunkte sieht Mickel vor allem die Themen Verkehr, Lebensqualität und Sicherheit. Handlungsbedarf bestehe etwa aufgrund von "unregelmäßigen Intervallen und zu wenigen Niederflurwagen" bei der Straßenbahnlinie 2. Mit einem Konzeptvorschlag, der eine zusätzliche Kurzstreckenführung bis zur Urania vorsieht, wolle man für eine "Entspannung der Intervallprobleme" sorgen, so die Bezirksvorsteherin. Auch im Bereich des Individualverkehrs wolle man sich künftig mehr für die Sicherheit einsetzen. Tempomessgeräte - vor allem vor Schulen - sollen künftig vermehrt eingesetzt werden und für die Einhaltung des Tempolimits 30 sorgen. Betreffend der Parkplatzsituation gelte es etwa, Ladezonen auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Geplant seien zudem Investitionen von rund 253.000 Euro in Kindergärten und 435.000 Euro in die Pflichtschulen des Bezirks. Auch das geplante Seniorenzentrum beim Hamerlingpark werde für eine "bessere Lebensqualität" aller BewohnerInnen der Josefstadt sorgen. Neben einer Bürgerbeteiligungsinitiative für "mehr Sicherheit", sollen auch die Kulturschaffenden des Bezirks gezielt gefördert werden, so Mickel abschließend. (Schluss) bon

