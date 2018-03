Kapeller: Gespräche über Sicherheitsdoktrin erster Schritt zur Bundesheerreform

Erst über Bedrohungen und Aufgaben des Heeres, dann über Infrastruktur sprechen

Wien, 31. Jänner 2011 (ÖVP-PK) "Die heutige, erste Verhandlungsrunde zur neuen Sicherheitsstrategie ist eine Chance,

um aus der aktuellen Debatte – die sich bisher mit den falschen Fragestellungen beschäftigt hat – endlich ein ernsthafte Diskussion über Österreichs Sicherheit zu machen. Das wichtigste ist, dass wir eine gemeinsame Sicherheitsdoktrin erarbeiten, die auf die Gefahren des 21. Jahrhunderts Rücksicht nimmt und auch über einen breiten Konsens im Parlament verfügt", so ÖVP-Verteidigungssprecher Norbert Kapeller, für den die derzeit laufende Bundesheerdebatte falsch begonnen wurde: "Das Pferd wurde von der falschen Seite aufgezäumt. Es ist der richtige und logische Schritt, zuerst über die Bedrohungsszenarien zu sprechen. Die Infrastruktur und Truppenstärke des Bundesheeres müssen sich nach diesem Bedarf richten, und nicht umgekehrt." ****

Der ÖVP-Sicherheitssprecher begrüßt außerdem den Vorstoß von Finanzminister Josef Pröll, eine Sicherheitskonferenz einzuberufen. "Wenn es um die Sicherheit unseres Landes geht, sollten wir uns mit vielen Experten austauschen, um eine möglichst breite Einschätzung der aktuellen Bedrohungsszenarien zu erhalten", so Kapeller. "Die ÖVP hat immer gesagt, dass das Bundesheer in seiner derzeitigen Form modernisiert werden muss. Aber wir wollen auch, dass die bestehenden Aufgaben zumindest in derselben Qualität bestehen bleiben. Die umfassende Landesverteidigung, der Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen und die international anerkannten Auslandseinsätze müssen auch in Zukunft gewährleistet werden", so Kapeller abschließend.

