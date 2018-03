Wehrpflicht - BZÖ-Scheibner: Regierung bei Sicherheitspolitik chaotisch

"Im "Österreich-Gespräch" Diskussionen und Analysen über Aufgaben des Heeres unter Einbindung der Opposition führen"

Wien (OTS) - Im Vorfeld des heutigen Treffens zwischen SPÖ und ÖVP um das Ende der Wehrpflicht kritisierte der stellvertretende BZÖ-Klubobmann Abg. Herbert Scheibner erneut "das Chaos innerhalb der Regierung in der Frage der Sicherheitspolitik". "SPÖ und ÖVP missbrauchen parteipolitisch dieses so wichtige Thema für ihren Streit", so Scheibner weiter.

"Seit Monaten taktieren Rot und Schwarz bei den Vorschlägen für die Sicherheitsdoktrin und die Wehrpflicht", kritisierte Scheibner und verlangte, dass nun im Rahmen des "Österreich-Gesprächs" intensive Diskussionen und Analysen über die Aufgaben des Bundesheeres unter Einbindung der Opposition geführt werden. "Danach sollten gemeinsam mit den Oppositionsparteien die Entscheidungen über Struktur, Wehrform und die dafür erforderlichen Budgetmittel getroffen werden", schlug Scheibner vor.

