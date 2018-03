FPÖ: Kickl: SPÖ will mit Rechenspielen die Menschen hinters Licht führen!

Wo präsentieren uns die Roten noch überall falsche Zahlen?

Wien (OTS) - Nach dem SPÖ-Fiasko rund um die von Verteidigungsminister Darabos manipulierten Heeresvarianten traut FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl der SPÖ nicht mehr über den Weg: "Als nächster Falschrechner ist mittlerweile Sozialminister Hundstorfer enttarnt, der die Unterlagen für den Zivildienst-Ersatz genauso getürkt haben dürfte wie Darabos die Wehrmodelle. Man weiß mittlerweile nicht mehr, was man der SPÖ noch glauben kann bzw. ob man ihr überhaupt noch irgendetwas glauben kann."

Für Kickl liegt auf der Hand, dass die SPÖ die Menschen in Österreich bewusst hinters Licht führen wollte, um unter falschen Voraussetzungen bei einer Volksabstimmung oder Volksbefragung das ihr genehme Ergebnis herbeizuführen: "Wer so agiert, dem liegt an der Demokratie nicht viel. Ein solches Verhalten hat eine ähnliche Qualität wie Wahlmanipulation", so Kickl.

Dass nun ausgerechnet Sozialminister Hundstorfer als Nächster der Trickserei überführt worden sei, überrasche ihn nicht weiter, erklärt Kickl: "Wir haben auch all seine Berechnungen über den angeblichen Nutzen von Zuwanderern für das Sozialsystem in Zweifel gezogen. Der Sozialminister ist bis dato auch jeden Beweis für die Zahlen schuldig geblieben, mit denen er regelmäßig herumhantiert, um die Bevölkerung auf weitere Zuwanderung einzustimmen. Nach den jüngsten Entwicklungen ist davon auszugehen, dass auch diese Zahlen aus dem Reich von Phantasie und Wunschdenken stammen."

