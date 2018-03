Vladyka: Sozialleistungen verringern das Armutsrisiko

Ohne Pensionen und Sozialleistungen würde Armutsgefährdungsquote 43 % betragen

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Sozialleistungen sind besonders für Niedrigeinkommenshaushalte bedeutsam und haben eine wichtige Funktion in der Verringerung des Armutsrisikos sowie in der Sicherung der sozialen Teilhabe. Jeder Euro, der in Sozialtransfers investiert wird, hat laut OECD die zweieinhalbfache Wirkung von einem Euro für Konjunkturprogramme. Ohne Pensionen und Sozialleistungen würde die Armutsgefährdungsquote keine 12 Prozent, sondern 43 Prozent betragen", betonte jüngst die Sozialsprecherin der SPÖ Niederösterreich, LAbg. Christa Vladyka, anlässlich der Debatte über den Sozialbericht 2009 im NÖ Landtag.

"Unverzichtbar für die Armutsbekämpfung sind in Niederösterreich aber auch Einrichtungen wie etwa die NÖ Schuldnerberatung. Erst im Vorjahr konnte der flächendeckende Ausbau dieser wichtigen Anlaufstelle durch NÖ Soziallandesrätin Mag. Karin Scheele realisiert werden. Oftmals sind Krankheit, Arbeitslosigkeit, Einkommensverlust bei Jobwechsel und Scheidung die Ereignisse, die Menschen aus der Bahn werfen und damit in die Schuldenfalle treiben. Eine fachkundige Hilfestellung durch die Schuldnerberatung ist in vielen Fällen hier der letzte Rettungsanker, um nicht in die Armut abzurutschen", hielt Vladyka fest.

Weiters kündigte die SPNÖ-Sozialsprecherin eine Anfrage hinsichtlich der jüngsten Aktion "SOS - Sicher ohne Schulden" von LR Heuras gemeinsam mit einem Geldinstitut in den NÖ Landesberufsschulen an. "Schuldnerberatung in den Schulen ist etwas Positives. Die NÖ Schuldnerberatung leistete bisher auf diesem Gebiet professionell und effektiv ihre Arbeit. Die Schaffung von Doppelgleisigkeiten bedeutet aber bloß eine weitere Verschwendung von Steuergeld. Zudem betrachte ich Banken nicht als erste Ansprechpartner in Sachen Schuldnerberatung", so Vladyka.

