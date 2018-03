Kunst Haus Wien feiert heuer 20-Jahre-Jubiläum

2011: Top-Ausstellungen: HR Giger - Hundertwasser - Cartier-Bresson -Zahlreiche Jubiläumsangebote von Jahreskarte bis Tag der Offenen Tür

Wien (OTS) - Das Kunst Haus Wien feiert 2011 sein 20-jähriges Bestehen. Neben der weltweit einzigen permanenten Hundertwasser-Gesamtschau hat das Museum seit 1991 über sechzig Wechselausstellungen von so renommierten internationalen KünstlerInnen wie Annie Leibovitz, Andy Warhol, Christo, Joan Miró, Jean Dubuffet, Keith Haring, Pablo Picasso, Man Ray, David Hockney oder Daniel Spoerri präsentiert. Auch österreichischen KünstlerInnen wie Oskar Laske, Manfred Deix, Xenia Hausner oder Andreas H. Bitesnich widmete sich das Kunst Haus Wien in Einzelausstellungen. Über drei Millionen Menschen haben die Ausstellungen seit seiner Eröffnung im Jahr 1991 besucht.

"Das Kunst Haus Wien hat sich als idealer Ort für die Kunst des 20. Jahrhunderts etabliert. Es handelt sich um den seltenen Fall einer Kulturinstitution, die einerseits mit dem Hundertwasser Museum auf die Ideenwelt eines einzelnen Künstlers setzt, andererseits aber auch mit seinen Wechselausstellungen den Bogen zur Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie dieses Jahrhunderts spannt. Gerade der starke Fokus auf die Fotografie als Kunstform liegt uns besonders am Herzen, da dieser Bereich in der Museumslandschaft Österreichs oft immer noch zu kurz kommt. Das Kunst Haus Wien ist nicht nur durch seine Architektur ein buntes, abwechslungsreiches und spannendes Haus, sondern widmet sich der Kunst einer spannenden Epoche", so Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.

Seinen 20. Geburtstag feiert das Kunst Haus Wien mit drei großen Ausstellungen. "Im Mittelpunkt steht die Jubiläumsausstellung "In Hundertwassers Welt", die vom 7. Juli bis 6. November 2011 läuft. Davor ist die sensationelle Retrospektive "Träume und Visionen" über den Schweizer Maler und plastischen Künstler HR Giger zu sehen. Weltberühmt wurde Giger als Erfinder der Filmgestalt "Alien" für den gleichnamigen Hollywood-Blockbuster. Die dritte Wechselausstellung im Jubiläumsjahr ist Henri Cartier-Bresson, einem Giganten der Fotografie des 20. Jahrhunderts gewidmet. Die Schau zeigt vom 17. November 2011 bis 26. Februar 2012 die Bilder der Reisen Cartier-Bressons nach Indien, Amerika und Russland und präsentiert damit eine bislang weniger bekannte Seite des Mitbegründers der legendären Fotoagentur Magnum", so Kunst Haus Wien-Geschäftsführer Franz Patay.

Darüber hinaus bietet das Kunst Haus Wien im Jubiläumsjahr eine Reihe von Jubiläumsangeboten. So gibt es eine Jahreskarte zum Sonderpreis, einen Tag der offenen Tür, eine Jubiläumsbriefmarke sowie ein Jubiläumsbuch mit dem Titel "In Hundertwassers Welt".

"Jüngstes" Wien Holding-Museum mit Besucherrekord im Jahr 2010

Das Kunst Haus Wien ist der jüngste Kulturbetrieb unter dem Dach des Wien Holding-Konzerns. Im Herbst 2007 hat die Wien Holding das Haus übernommen. Unter dieser Leitung ist das Museum in seine erste Saison im Jahr 2008 gegangen. Mit der Übernahme durch die Wien Holding wurde die Zukunft dieses weit über die österreichischen Grenzen hinaus bekannten Museums langfristig gesichert. "Wir haben in das Haus rund 500.000 Euro investiert, um die Infrastruktur auch außerhalb der Ausstellungsbereiche an einen zeitgemäßen Museumsbetrieb anzupassen. So haben wir einen komplett neuen Museumsshop eingerichtet, den Restaurantbereich neu gestaltet und die Büros adaptiert. Besonders freut mich, dass wir seit der Übernahme durch die Wien Holding auch die Besucherzahlen konsequent steigern konnten. Trotz Wirtschaftskrise haben allein im Jahr 2010 über 156.000 Menschen die Ausstellungen besucht. Das sind um 3 Prozent mehr als 2009, um 45 Prozent mehr als 2008 und um 78 Prozent mehr im Vergleich zum Jahr 2007", so Wien Holding-Geschäftsführer Peter Hanke.

Tolle Jubiläumsangebote für BesucherInnen: Jahreskarte zum Top-Preis, Sonderbriefmarke, Tag der offenen Tür, Jubiläumsbuch

Im Jubiläumsjahr bietet das Kunst Haus Wien zahlreiche Jubiläumsangebote. So ist ab 1. Februar 2011 eine Jahreskarte zum Sonderpreis von 20,- Euro erhältlich. Sie gilt sowohl für die Wechselausstellungen als auch für das Museum Hundertwasser. Die Karte ist ein Jahr lang für eine Person ab Ausstellungsdatum gültig und erlaubt es, das Kunst Haus Wien beliebig oft zu besuchen.

Am 8. April 2011 präsentiert das Kunst Haus Wien gemeinsam mit der Österreichischen Post eine Jubiläums-Briefmarke mit Hundertwasser-Motiv. Sie wird am 8. und 9. April in einem Sonderpostamt im Kunst Haus Wien und danach in allen Post-Filialen erhältlich sein.

Seinen 20. Geburtstag feiert das Kunst Haus Wien am 9. April 2011. An diesem Tag sind alle WienerInnen und BesucherInnen der Stadt zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Es werden Sonderführungen durch die Ausstellung "HR Giger - Träume und Visionen" sowie durch das Museum Hundertwasser angeboten.

Am 6. Juli erscheint, begleitend zur gleichnamigen Ausstellung, das Jubiläumsbuch "In Hundertwassers Welt". Buch und Ausstellung haben den Charakter eines visuellen und textlichen Essays, aufgebaut aus Kernelementen wie Reproduktionen von ausgewählten Schlüsselwerken Hundertwassers, Werke von Zeitgenossen, Fotoserien namhafter Fotografen über Hundertwasser, Faksimiles dokumentarischen Materials, Kurzessays oder Statements von Zeitgenossen, Interviews mit Zeitzeugen sowie Originalzitate von Friedensreich Hundertwasser. Das Buch wird im Kunst Haus Wien-Museumsshop und im Buchhandel erhältlich sein.

Ausstellung: HR Giger "Träume und Visionen" - 10. März bis 26. Juni 2011

In seiner Beschäftigung mit der Kunst des 20. Jahrhunderts hat das Kunst Haus Wien immer wieder kontroversielle Künstler gezeigt, wie etwa die Fotografen Robert Mapplethorpe und David LaChapelle, und sich 2010 in der Ausstellung "Kontroversen - Justiz, Ethik und Fotografie" auch historisch mit kontroversieller Fotografie auseinandergesetzt. Die neue Retrospektive, die das Kunst Haus Wien 2011 dem Schweizer HR Giger widmet, setzt die Reihe der Künstler fort, an deren Werk sich die Geister scheiden und Diskussionen entzünden.

Giger gilt als Magier der Träume. Mit dieser umfassenden Retrospektive des 1940 in Chur in der Schweiz geborenen HR Giger wirft das Kunst Haus Wien einen frischen Blick auf das Werk eines kontroversiellen Künstlers, der wie kaum ein anderer Popkultur und Cyberculture geprägt hat. Der Fokus der Ausstellung gilt dem Maler und plastischen Künstler HR Giger, der als der Schöpfer der Filmgestalt "Alien" für den Regisseur Ridley Scott weltberühmt und mit einem Academy Award ausgezeichnet wurde, zugleich aber ein reiches künstlerisches Werk vorgelegt hat, das an visionärer Kraft und abgründiger Intensität seinesgleichen sucht. Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Künstler und dem Museum HR Giger gezeigt.

Ausstellung: In Hundertwassers Welt - 7. Juli bis 6. November 2011

So wie die Gründung des Kunst Haus Wien von der Philosophie von Friedensreich Hundertwasser geprägt ist, so ist seit dem Tod des Künstlers im Jahr 2000 die Beschäftigung mit seinem Werk auch in Wechselausstellungen ein traditioneller Teil des Programms. Entsprechend waren die Ausstellungen "Gehasst-Gebaut-Geliebt - Von der Utopie zur Realität" (2001), "Hundertwassers Paradise" (2003) und zuletzt "Der unbekannte Hundertwasser" (2008) seinem Engagement in der Architektur oder den weniger bekannten Seiten seines Werkes gewidmet. Die Jubiläumsausstellung "In Hundertwassers Welt" setzt 2011 diese Reihe mit einem neuen Blick auf Hundertwasser als Künstler und ökologischen Pionier fort.

Die Ausstellung ist als thematisch-assoziativer Weg in die Gedankenwelt und den künstlerischen Kosmos von Friedensreich Hundertwasser (1928 - 2000) konzipiert. Der Weg in Hundertwassers Welt sucht ausgewählte Brennpunkte seiner künstlerischen Biografie auf. Auch der Topos "Regentag" wird beleuchtet: Hundertwassers gleichnamiges Schiff in der Lagune von Venedig und auf seinen Routen über die Weltmeere, der Film von Peter Schamoni aus dem Jahr 1972 und Hundertwassers Gedanken rund um den Begriff "Regentag". Im Kontext internationaler Aktionskunst jener Zeit werden auch die Nacktreden Hundertwasser's gegen den Rationalismus in der Architektur aus den Jahren 1967 und 1968 in München und Wien betrachtet.

Vor dem Hintergrund von Hundertwassers künstlerischem Credo und seiner Auseinandersetzung mit der Moderne in Kunst und Architektur richtet die Ausstellung auch den Blick auf seine Gründungsidee des Kunst Haus Wien. Die Ausstellung mit dem Charakter eines visuellen und textlichen Essays versteht sich als temporäre Ergänzung zum "Museum Hundertwasser", das idealerweise gemeinsam besucht wird.

Ausstellung: Henri Cartier-Bresson, Indien - Amerika - Russland - 16. November 2011 bis 26. Februar 2012

Konsequent widmet sich das Programm des Kunst Haus Wien seit vielen Jahren dem Medium Fotografie. Die Palette der Ausstellungen in diesem Bereich reicht dabei von Ikonen der Fotografie des 20. Jahrhunderts bis zu aktuellen Arbeiten großer Fotokünstler. Neben Stars des Fotografie wie Man Ray oder Annie Leibovitz präsentiert das Kunst Haus Wien auch bewusst legendäre und weniger bekannte Fotografinnen und Fotografen, wie etwa 2010 die Ausstellung "Tina Modotti -Fotografin und Revolutionärin" und aktuell noch bis 20. Februar "René Burri - Fotografien". Im Jahr 2012 zeigt das Kunst Haus Wien die Ausstellung "Henri Cartier-Bresson, Indien - Amerika - Russland".

Henri Cartier-Bresson (1908 - 2004) hat mit seinem umfangreichen fotografischen Werk und seinem Buch "Der entscheidende Augenblick" Generationen von Fotografen geprägt. Mit dieser Ausstellung, die seinen Reisen nach Indien, Amerika und Russland gewidmet ist, zeigt das Kunst Haus Wien den Mitbegründer der Fotoagentur Magnum von einer weniger bekannten Seite. Cartier-Bresson hat die beiden Supermächte des Kalten Krieges und den indischen

Subkontinent von den 1940er- bis zu den 1980er-Jahren bereist und das Leben in diesen drei höchst unterschiedlichen Kulturkreisen mit seinem unverkennbaren fotografischen Blick begleitet. Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit Magnum Photos und der Foundation Henri Cartier-Bresson präsentiert.

Zur Geschichte des Kunst Haus Wien

Am 9. April 1991 wurde das Kunst Haus Wien an der Weißgerberlände im 3. Bezirk eröffnet. Das Museum ist in den Gebäuden der ehemaligen Thonet Möbelfabrik, die 1892 errichtet wurden, entstanden. Zwei Jahre lang dauerte der Umbau zum Museum. Das Haus wurde von Friedensreich Hundertwasser gestaltet.

Das Kunst Haus Wien beherbergt die weltweit einzige permanente Präsentation des Werkes von Friedensreich Hundertwasser - seine Philosophie, sein Wirken in Malerei, Graphik, Ökologie und Architektur, des weiteren Jugendwerke, Tapisserien sowie verschiedene Modelle von realisierten und geplanten Projekten. Darüber hinaus sind im Kunst Haus Wien wechselnde internationale Ausstellungen von Weltrang zu sehen. Deren Konzeption wurde möglich durch Kontakte zu MuseumsdirektorInnen, Museen, KunsthistorikerInnen und KuratorInnen in aller Welt, gemeinsam mit dem Team des Kunst Haus Wien.

Das Kunst Haus Wien konnte sich sehr schnell einen festen Platz in der Wiener Museumslandschaft sichern. Die BesucherInnen, aus dem In-und Ausland sind von den Ausstellungen und auch vom Haus selbst begeistert und fasziniert. Zum großen Erfolg haben aber auch die nationale sowie die internationale Presse durch deren enorme Beachtung beigetragen. Der Museumsshop im Kunst Haus Wien war der erste dieser Art in Österreich nach internationalem Maßstab. Mit über 800 hochwertigen Produkten ist der Shop heute ein wichtiges wirtschaftliches Standbein des Museums. Mit einer mittlerweile stattlichen Anzahl an Stammgästen konnte sich auch das "Café-Restaurant Dunkelbunt" mit seinem paradiesischen Garten rasch etablieren.

Seit 2007/2008 gehört das Kunst Haus Wien zur Wien Holding. Zum Wien Holding-Konzern gehören im Kulturbereich auch noch das Haus der Musik, das Mozarthaus Vienna, das Jüdische Museum Wien sowie die Wiener Stadthalle und die Vereinigten Bühnen Wien mit dem Ronacher, dem Raimund Theater und Theater an der Wien. Mit der Wien Ticket hat die Wien Holding auch eines der größten Ticketing-Unternehmen Österreichs im Konzern.

Öffnungszeiten und Preise

o Öffnungszeiten: täglich 10.00 - 19.00 Uhr o Eintrittspreise: 9 Euro, ermäßigt 7 Euro Kombiticket für beide Hundertwasser-Ausstellungen 12 Euro Jahreskarte 20 Euro o Führungen: Sonn- und Feiertag um 15.00 Uhr und gegen telefonische Voranmeldung

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding - Konzernsprecher

Telefon: 01 408 25 69-21

Mobil: 0664 82 68 216

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at

Verena Schrom

Kunst Haus Wien

Telefon: 01 712 04 95-24

E-Mail: verena.schrom @ kunsthauswien.com

www.kunsthauswien.com

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Dr. Renate Rapf

Mediensprecherin StR. Dr. Andreas Mailath-Pokorny

Telefon: 01 4000-81175

E-Mail: renate.rapf @ wien.gv.at