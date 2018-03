WienXtra Ferienspiel: Spieltage im Rathaus

Die wienXtra-spielebox lädt Kinder und Familien von 5. bis 8. Februar zu den verspieltesten Tagen im Jahr ein.

Wien (OTS) - Von 5. bis 8. Februar 2011, jeweils von 13 bis 19

Uhr, verwandelt die wienXtra-spielebox das prunkvolle Wiener Rathaus in eine riesige Spielewelt. Die neuesten und lustigsten Brett-, Geschicklichkeits-, Riesen- und Bewegungsspiele sowie ein tolles Kreativ- und Unterhaltungs-Programm garantieren Spaß und Action für jeden Geschmack. Für Spielefans ab 2 Jahren gibt es einen eigenen Kleinkinderbereich und für Kids von 7 bis 12 Jahren stehen Konsolenspiele zum Testen bereit. Alle Infos zu den Spieltagen im Rathaus gibt es unter www.spielebox.at. Der Eintritt ist frei!

Paradies für Spielefans

Spiele-Klassiker wieder entdecken, neue Spiele kennen lernen oder eigene Spiele in der Spiele-Werkstatt erfinden - bei den Spieltagen tauchen kleine und große BesucherInnen in wunderbare Spielewelten ein. An allen vier Tagen garantiert auch der Schachverband königliches Spielvergnügen. Außerdem gibt es eine Schmink- und Malstation, Zirkus zum Mitmachen, Kasperlvorstellungen, Bewegungs-Parcours und Zauberspaß mit Mr. Murphy. Holli Knolli, das ferienspiel-Maskottchen ist natürlich auch dabei! "Mit Händen und Füßen spielen" heißt es auch am 6. und 7. Februar beim gleichnamigen Kommunikationsspiel zum Thema Vielfalt in Wien.

Action in der Gamezone

Fans von elektronischen Games von 7 bis 12 Jahren kommen bei den Spieltagen auch voll auf ihre Kosten. Im Gepäck der spielebox sind tolle Games für Wii und PS3 sowie die Xbox Erweiterung Kinect - dabei ist Steuern mit vollem Körpereinsatz, ganz ohne Controller angesagt.

Weiterspielen in der spielebox

Auch nach den Spieltagen im Rathaus geht es für Familien verspielt weiter! In der spielebox gibt es das ganze Jahr über 5.000 Brettspiele zum Testen und Ausborgen. Außerdem veranstaltet die spielebox regelmäßig die beliebten Games-Workshops, Spieleflohmärkte, Spiele-Werkstätten und Spiele-Events in ganz Wien. Für Eltern und PädagogInnen bietet die spielebox Beratung und Infos rund ums Thema Spielpädagogik mit Workshops, Seminaren, Empfehlungs-Listen und Infobroschüren.

Spieltage im Rathaus 2011

1., Rathaus/Festsaal (Eingang Lichtenfelsgasse)

5. bis 8. Februar 2011; jeweils 13 bis 19 Uhr

Bitte einen gültigen Lichtbildausweis für den Mitspielpass mitbringen!

wienXtra-spielebox

8., Albertgasse 35/II

Tel. 4000-83 424; spielebox @ wienXtra.at

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13:00 - 18:30; Di, Do 10:00 - 12:00; Sa (Okt-März) 10:00 - 14:00

www.spielebox.at

