Wiener Wasserwerke: Straßeninstandsetzung nach Wasserleitungsschaden

Wien (OTS) - Die Behebung des Schadens am Wasserrohr im Bereich Währinger Gürtel/Gentzgasse steht kurz vor dem Abschluss. Gestern Sonntag, wurde um 18.30 Uhr ein Schaden an einem Wasserrohr festgestellt. Seither sind die Wiener Wasserwerke vor Ort im Einsatz. Die betroffenen Anrainer wurden mit Trinkwasser versorgt. Um die Mittagszeit wird die Wasserversorgung für die betroffenen Häuser wieder vollständig hergestellt sein. Bei der Überprüfung der Straßenoberfläche wurden allerdings Schäden am Unterbau der Betonfelder festgestellt, die umgehend saniert werden müssen. Dadurch verzögert sich der Abschluss der Bauarbeiten und die beiden derzeit gesperrten Fahrspuren am Äußeren Gürtel werden voraussichtlich erst in den heutigen Nachtstunden wieder freigegeben werden können.

