WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Ägypten: Zurück in die Zukunft? - von Wolfgang Unterhuber

Der revolutionäre Funke wird mittelfristig überspringen

Wien (OTS) - Revolution in Ägypten. Panzer fahren langsam durch

die Straßen, Militärs an jeder Straßenecke - doch der Aufstand wird nicht zusammen geschossen. In vielen Teilen des Landes kommt es zu Verbrüderungsszenen zwischen Soldaten und Demonstranten. Über Nacht scheint der Herrscher überraschend das Land verlassen zu haben. Vorher hat er noch versucht, dem Umsturz entgegen zu wirken, indem er die Regierung umbaute. Umsonst. Die Menschen haben die Nase voll von Unterdrückung, einer verfehlten Wirtschaftspolitik, einer hohen Arbeitslosigkeit, steigenden Preisen und überhaupt von der allgegenwärtigen Korruption. Niemand darf in Ägypten mit dem Verkauf seiner Baumwolle beginnen, bevor nicht die Felder des Herrscherclans abgeerntet sind.

Die neue Regierung wird versuchen, alte feudale Strukturen zu zerschlagen. Sie wird eine Bodenreform durchführen, die Beschäftigten der Staatsbetrieben werden eine Gewinnbeteiligung erhalten, die Schulpflicht wird durchgesetzt, Schul- und Studiengebühren werden abgeschafft.

Der Aufstand in Ägypten wird aber nicht nur nach innen strahlen sondern auch nach außen. Denn Ägypten ist bekanntlich ein Schlüsselstaat in der Region. Fast überall findet man die gleichen verstaubten Verhältnisse vor wie im Land am Nil. Der revolutionäre Funke wird - nicht sofort, aber mittelfristig - überspringen. Auf den ohnehin politisch labilen Irak, auf Algerien, auf den Libanon, auf Syrien und letztendlich auf Libyen. Für Israel wird das die Lage nicht verbessern. Besonders, da starke nationalistische panarabische Einheitsbestrebungen entstehen werden, die klar gegen Israel gerichtet sind. Dem Westen - der wie immer von den Entwicklungen in der arabisch-islamischen Welt überrascht wird - wird dazu nicht allzu viel einfallen, was immer wiederkehrende Kriege in der Region nach sich ziehen wird.

Zum Schluß aber wird der Umbruch in Ägypten scheitern. Die schwer defizitären Staatsbetriebe sind und bleiben ein Fass ohne Boden. Das alte Regime wird nur durch eine Oligarchen-Kaste abgelöst. Ägypten wird ein Polizeistaat bleiben, in welchem jegliche Opposition mit Gewalt unterdrückt wird. Vor allem aber wird sich die versprochene Verbesserung der Lebenbedingungen nicht einstellen.

Aber die Hoffnung war groß in jenen Juli-Tagen des Jahres 1952, als die Ägypter in einer Revolution die Monarchie stürzten und Könik Faruk das Land verlassen musste. Nun ist es unsere Hoffnung, dass sich für das ägyptische Volk die Geschichte der vergangenen sechs Jahrzehnte nicht wiederholt.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftsblatt Verlag AG

Tel.: Tel.: 01/60117 / 300

redaktion @ wirtschaftsblatt.at