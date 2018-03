Sozialmarkt des Wiener Hilfswerks erweitert Öffnungszeiten

Jeden ersten Donnerstag im Monat zusätzlich bis 18.30 Uhr geöffnet.

Wien (OTS) - Der Sozialmarkt des Wiener Hilfswerks bietet ab

sofort am ersten Donnerstag im Monat einen "langen Einkaufstag":

Zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten - Montag bis Freitag, jeweils 10.00-14.00 Uhr - ist der Sozialmarkt in der Neustiftgasse 73-75 in Wien-Neubau nun an jedem ersten Donnerstag im Monat bis 18.30 Uhr geöffnet.

Einkaufsberechtigt sind Menschen mit Wohnsitz in Wien und einem maximalen monatlichen Nettoeinkommen unter der Armutsgrenze (laut Statistik Austria). Derzeit sind das EUR 994,- 12 Mal pro Jahr für Einzelpersonen, Zuschläge für weitere im gemeinsamen Haushalt lebende Personen bzw. für Kinder. Im SOMA werden Einkaufspässe in der Zeit von 10.00-13.00 Uhr (ausgenommen Mittwoch) ausgestellt. In den zehn Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks nach telefonischer Vereinbarung (Website: www.nachbarschaftszentren.at). Dazu sind folgende Unterlagen mitzubringen: Aktueller Meldezettel, Einkommensnachweis und Lichtbildausweis.

Der Hilfswerk-Sozialmarkt ist Mitglied der Vereinigung "SOMA Österreich & Partner" und somit Teil einer Bewegung, die mittlerweile mehr als 30 Sozialmärkte in ganz Österreich zählt. In Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice Wien und kofinanziert vom ESF wird der SOMA als Sozialökonomischer Betrieb geführt, in dem langzeiterwerbslose Frauen und Männer für Tätigkeiten im Einzelhandel angeleitet und trainiert werden und darüber hinaus von SozialarbeiterInnen begleitet werden.

