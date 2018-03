Erster österreichischer Filmpreis: Film- und Musikindustrie gratuliert Preisträgern und Organisatoren

Müller: ORF soll Galanacht 2012 in seiner Gesamtheit übertragen - Heimischen Filmschaffen adäquaten öffentlichen Raum bieten

Wien (OTS/PWK055) - Am 29. Jänner 2011 wurde zum ersten Mal der Österreichische Filmpreis in einem Festakt vergeben. Karl Markovics und Barbara Albert präsentierten namens des Vorstandes der Akademie des österreichischen Films die Preisträger in 13 Kategorien von Bester Tongestaltung bis zum Besten Spiel- und Dokumentarfilm.

Der Fachverband der Film- und Musikindustrie gratuliert den Produzenten Dor-Film sowie dem Regisseur Andreas Prochaska, den Drehbuchautoren sowie dem Kollegium Kalksburg für die Preise in den Kategorien Spielfilm, Drehbuch und Musik für die "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott" sowie Houchang Allahyari und Tom-Dariusch Allahyari für den österreichischen Filmpreis der Kategorie Bester Dokumentarfilm für "Bock for President".Drei Preise gingen an "Der Räuber" - der Regiepreis für Benjamin Heisenberg, der Preis als bester männlicher Darsteller für Andreas Lust sowie für Marc Parisotto, Veronika Hlawatsch und Bernhard Maisch für die beste Tongestaltung.

"Wiewohl der Festakt unter dem Diktat beschränkter Budgetmittel und des "geliehenen roten Teppichs" stattfand, waren Vertreter der Filmschaffenden nahezu vollständig anwesend. Stehenden Applaus gab es bei der Verleihung für den besten Dokumentarfilm für Ute Bock", resümierte Werner Müller, Geschäftsführer des Fachverbandes der Film-und Musikindustrie. "Auch die Zustimmung der Filmwirtschaft und der Filmschaffenden zu diesem Event hat gezeigt, dass das Filmland Österreich eine Galanacht für den heimischen Film dringend braucht. Das ursprüngliche Ziel, dass der ORF, der immerhin bei nahezu jedem der geförderten Filmen Förderer im Rahmen des Film-Fernsehabkommens ist, dem österreichischen Filmschaffen bei der Gala 2012 einen adäquaten öffentlichen Raum schafft, sprich die Galanacht in seiner Gesamtheit überträgt, muss nach dieser erfolgreichen Veranstaltung noch stärker in den Vordergrund rücken", appelliert Müller. (AC)

