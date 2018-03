Bures: Junge Talente entdecken und für die Forschung begeistern

Ausschreibung für 1.000 Ferialpraktika im Sommer 2011 ab sofort geöffnet

Wien (OTS/BMVIT) - "Ich habe mir zum Ziel gemacht, mehr junge Menschen für eine Karriere in naturwissenschaftlich-technischen Berufen zu begeistern. Daher unterstütze ich auch heuer wieder Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, ihr Forschungstalent in der Praxis zu entdecken", erklärt Infrastrukturministerin Doris Bures und möchte in diesem Kontext vor allem auch Mädchen motivieren. "Österreich ist reich an Talenten. Sie sind der Trumpf in der Wissensgesellschaft von morgen. Mit den Forschungspraktika wollen wir Berührungsängste zwischen Jugendlichen und der Forschung abbauen", so Bures weiter. ****

Insgesamt werden 2011 wieder 1.000 Praktikumsplätze mit je 1.000 Euro gefördert. Ab sofort können Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei der FFG Förderanträge für Praktikumsplätze stellen.

Schon in den letzen beiden Jahren haben über 1.800 SchülerInnen wertvolle Erfahrungen in naturwissenschaftlich-technischen Berufen gesammelt. Zahlreiche forschende Unternehmen und Forschungseinrichtungen in ganz Österreich engagierten sich und eröffneten mit hochwertigen Praktikumsangeboten motivierten, jungen Menschen die Chance, hinter die Kulissen zu blicken und brachten ihnen dabei Naturwissenschaft und Technik näher. Schülerinnen und Schüler aus allen Bundesländern und aus unterschiedlichen Schultypen - von AHS über BHS bis zur HTL - erlebten aktiv österreichische Forschung mit.

Nach den Semesterferien wird allen interessierten ForscherInnen von morgen wieder eine online Praktikabörse zur Vermittlung von Praktikumsplätzen zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen im Internet unter:

www.bmvit.gv.at

www.ffg.at/praktika

www.ffg.at/praktika2011

