Ski-Tagebuch von Lindsey Vonn regelmäßig auf OnTheSnow.com

Die Mountain News Corporation gewinnt US-Skistar als Gastautorin

Innsbruck (TP/OTS) - Topaktuelle Schneeberichte aus allen Skigebieten der Erde und News aus der gesamten Wintersportwelt haben das von der Mountain News Corporation betriebene Internetportal OnTheSnow.com zum globalen Marktführer gemacht. Die monatlich mehr als 400.000 Unique-Besucher der deutschen Seite von OnTheSnow, die in der kürzlich eröffneten Europazentrale von Mountain News im Herz der Alpen in der Maria-Theresien-Straße 4 in Innsbruck (Tirol, Österreich) produziert wird, dürfen sich jetzt auf ein ganz besonderes Highlight freuen. Keine Geringere als die dreifache Weltcupgesamtsiegerin und Olympiagoldgewinnerin in der Abfahrt, US-Skistar Lindsey Vonn, wird hier einmal wöchentlich ihr Tagebuch veröffentlichen.

Lindsey Vonn gibt darin ihre persönlichen Eindrücke des vergangenen Rennwochenendes wieder, analysiert die Rennen und berichtet über ihre Erwartungen und Ziele für die bevorstehenden Aufgaben. OnTheSnow wird das Tagebuch jede Woche am Dienstag online stellen. Für Spannung ist garantiert - vor allem dann, wenn es um die WM-Titel in Garmisch und in die entscheidende Phase im Kampf um die Weltcupkristallkugeln geht.

http://www.tourismuspresse.at/redirect/vonn

