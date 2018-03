ARBÖ: Achtung - Mautvignette jetzt kleben

Ab morgen nur mehr mangofarbene Vignette erlaubt - Kontrolle auch mit zwei elektronischen Augen

Wien (OTS) - Wer die neue Mautvignette nocht nicht gekauft, oder geklebt hat, der sollte dies schleunigst nachholen. Denn ab Mitternacht hat die alte, fliederfarbene Vignette ausgedient und die neue, mangofarbene muss auf der Windschutzscheibe kleben, erinnert der ARBÖ.

Wer also keine Strafe riskieren möchte, muss rasch handeln, denn nicht nur die "Mautsheriffs" sind unterwegs, auch zwei mobile elektronische Augen, sorgen dafür, dass Mautpreller ausgemacht werden. Wer ohne gültige Vignette erwischt wird, dem droht die Ersatzmaut in Höhe von 120 Euro für Pkw und Wohnmobile unter 3,5 t höchst zulässigem Gesamtgewicht bzw. 65 Euro für Motorräder. Wer mit einer manipulierten Vignette auf der Autobahn oder Schnellstraße erwischt wird und die Ersatzmaut nicht bezahlt, kann von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 300 bis 3.000 Euro bestraft werden. "Sich vor der Vignette zu drücken lohnt sich daher nicht", ist man beim ARBÖ überzeugt.

Die Mautvignette ist in allen ihren Varianten erhältlich in den 92 ARBÖ-Dienststellen, den ARBÖ-Fahrsicherheits-Zentren (Ludersdorf / Steiermark, Straßwalchen / Salzburg und Wien-Kagran) sowie im ARBÖ-Generalsekretariat in der Mariahilfer Straße 180, 1150 Wien. Die Jahresvignette kostet 76,50 Euro, die 2-Monats-Vignette für Pkw 23 Euro, die 10-Tages-Vignette 7,90 Euro. Vignettenpreise für Motorräder: 10-Tages-Vignette 4,50 Euro, 2-Monats-Vignette 11,50 Euro und Jahresvignette 30,50 Euro.

