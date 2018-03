EANS-News: adesso platziert eigenes Branchenportfolio erfolgreich bei sieben deutschen Messegesellschaften

Umsatzvolumen mit Messekunden übersteigt Millionen-Marke

Mit einem umfassenden Dienstleistungsportfolio speziell

für Messegesellschaften hat adesso seit 2009 bereits sieben deutsche Messegesellschaften als Kunden gewinnen können. Allein 2010 wurden in dieser Branche über eine Millionen Euro umgesetzt. Die von adesso erbrachten Leistungen reichen von der fachlichen und technischen Beratung beim Aufbau von Messeportalen und mobilen Anwendungen bis hin zu deren Umsetzung auf Basis eines leistungsfähigen Systems für die Inhalte-Verwaltung. Nicht selten werden dabei an technische Grenzen gestoßene bestehende CMS-Lösungen anderer Hersteller durch das adesso-eigene High-End Content-Management-System "FirstSpirit™" abgelöst. So profitieren Messegesellschaften mit vielen Online-Redakteuren und einer großen Anzahl an Internetpräsenzen für ihre unterschiedlichen Messen von einer stabilen, hochverfügbaren und gut in die bestehende IT-Infrastruktur integrierbaren Plattform.

Aufbauend auf den Basisdienstleistungen haben die adesso-Berater und Softwareentwickler ein branchenspezifisches Know-how erlangt, um die Kunden zusätzlich fachlich fundiert zu unterstützen. So sind zum Beispiel Geschäftsprozessanalysen und daraus entwickelte Inhalts- und Anwendungskonzepte abrufbar. Zur Effizienzsteigerung können auf Wunsch viele Prozesse aus dem Arbeitsbereich der Messe digital und übergreifend abgebildet werden. Die Gesellschaften erhalten mit dem Know-how von adesso eine Plattform, um das Kerngeschäft durch zeitgemäße und wettbewerbsfähige Online-Kommunikation und Online-Angebote für Kunden und Partner zu stärken. Ziel ist es, die Website-Nutzer zum realen Messebesuch anzuleiten und gewonnene Teilnehmer langfristig zu binden.

Mit dem Gewinn der Messegesellschaften in Berlin, Essen, Hannover, Karlsruhe, Köln, Leipzig und München als Kunden hat sich adesso eine gute Positionierung als IT-Dienstleister im Messemarkt erarbeitet, sieht hier aber noch großes Potenzial. Besonders vorteilhaft erweist sich, dass adesso bei jedem Kunden potenziell einen Großteil des Dienstleistungs- und Produktportfolios der adesso Group platzieren kann. Überdies lässt sich das Know-how in weiten Teilen auf die deutschsprachigen Nachbarländer übertragen.

