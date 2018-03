BZÖ-Grosz: UBV aus dem Stand heraus die dritte Kraft bei steirischen Landwirten!

Spadiut/Steinmetz: UBV-Erfolg ist eine gute Basis für echte Landwirtschaftspolitik!

Graz (OTS) - Der steirische BZÖ-Chef Abg. Gerald Grosz gratulierte heute dem Unabhängigen Bauernverband zum Sieg bei den steirischen Landwirtschaftskammerwahlen. "Dieses Ergebnis ist ein sensationeller Erfolg, der UBV ist der einzige Sieger dieser Wahlen und in Zukunft dritte Kraft innerhalb der steirischen Bauernschaft. Das überparteiliche und unabhängige Konzept des UBV hat sich eindrucksvoll bewährt und der Entschluss unserer BZÖ-Bauern rund um Landesobmann Reinhard Steinmetz und Abg. Dr. Wolfgang Spadiut mit dem UBV eine Partnerschaft einzugehen, war der richtige Weg. Gerade das Ergebnis im obersteirischen Wahlkreis zeigt, wie wichtig dieses Antreten des UBV für die steirischen Bauern war", zeigt sich der steirische BZÖ-Chef Abg. Gerald Grosz zufrieden.

Die überparteiliche Plattform der Unabhängigen Bauern stehe für eine tatsächliche Bauernbefreiung in der Steiermark. Das steirische BZÖ sei mit dem BZÖ-Nationalratsabgeordneten Dr. Wolfgang Spadiut und dem Landesobmann der steirischen BZÖ-Bauern Reinhard Steinmetz auf der Kandidatenliste des UBV zur steirischen Landwirtschaftskammerwahl 2011 prominent vertreten gewesen. Beide sind auch Mitglieder des Landesvorstandes des UBV.

"Wir danken allen Wählerinnen und Wählern, die dem UBV landesweit das Vertrauen geschenkt haben und insbesondere den Bäuerinnen und Bauern im obersteirischen Wahlkreis, die den UBV mit unglaublichen 11 Prozent zur zweitstärksten Kraft gemacht haben. Das ist ein schöner Erfolg und eine gute Basis für eine echte Landwirtschaftspolitik abseits der bisherigen schwarzen Agrardiktatur", so der Landesobmann der BZÖ-Bauern Reinhard Steinmetz und der obersteirische BZÖ-Nationalratsabgeordnete Dr. Wolfgang Spadiut in ihrer Reaktion auf das Wahlergebnis.

Nachdem Steinmetz und Spadiut auch Mitglied des UBV-Landesvorstandes sind, werde diese überparteiliche Zusammenarbeit auch in Zukunft Bestand haben. "Diese Plattform, in der sich Landwirtschaftsvertreter der IG-Milch, verschiedenste Gruppierungen innerhalb der Bauernschaft und auch Parteienvertreter über alle Parteiengrenzen hinweg gefunden haben, ist ein guter Weg, in Zukunft die Bauernbefreiung voranzutreiben. Was vor der Wahl gesagt wurde, gilt auch nach der Wahl und ist die Basis unserer Arbeit für die kommenden Jahre", versprechen Spadiut und Steinmetz.

