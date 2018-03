6. "Talk bei Henkel" in Wien zum Thema "Bildung"

Abschied von der "Osterhasen-Pädagogik"

Wien (OTS) - Zum bereits sechsten "Talk bei Henkel" lud Henkel CEE-Präsident Günter Thumser nach Wien-Erdberg. Unter dem Titel "Ausbildung statt Einbildung. Wie Österreich fit für die Zukunft wird und was Unternehmen dazu beitragen müssen" referierte diesmal der Schulexperte und Bestseller-Autor Dr. Andreas Salcher. "Osterhasen-Pädagogik" (Der Lehrer hat das Wissen, versteckt es und die Schüler müssen es suchen) sei obsolet, daher sollten nur die Besten Lehrer werden dürfen: "Sie sind der Schlüssel, um unser Schulsystem zu verbessern." Andreas Salcher sieht an Österreichs Schulen eine "Kultur der Mittelmäßigkeit einzementiert", symbolisiert auch etwa durch die "50-Minuten-Unterrichtsstunde", die dem "Fabrikszeitalter" entspreche. Doch Unternehmen müssten ebenfalls danach trachten, die Potentiale ihrer Talente stärker zu entfesseln und diese auf die Unternehmensziele zu fokussieren: "Wer lehrt, muss Kinder mögen. Und wer führt, muss Menschen mögen." Seine Thesen diskutierten mit ihm anschließend Dr. Johannes Kopf (Vorstand AMS Österreich), Aleksandra Izdebska (Gründerin und Geschäftsführerin der Computerfachmarktkette DiTech), Manuela Lindlbauer (Gründerin und Geschäftsführerin Lindlpower Personalberatung) und Gastgeber Günter Thumser.

Ein unternehmerisches Leit- und damit Menschenbild müsse täglich gelebt werden, betonte dabei Günter Thumser (Präsident Henkel CEE):

"Manager müssen Vorbild sein. Denn es sind immer nur Menschen, die andere Menschen zu etwas Positivem bewegen und motivieren können." Henkel investiere daher gezielt und bewusst in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die eigene, 2001 gegründete, Henkel CEE Academy bietet dafür jährlich rund 250 Seminare an.

Der Einladung zu intensivem Gedankenaustausch folgten unter anderem: Robert Chávtal (T-Mobile), DDr. Regina Prehofer, Andreas Kutil (Kraft Foods), Gerald Steger (café+co), Raphaela Vallon-Sattler (Werbeagentur JWT Wien), André Gantz (Bank Austria-UniCredit Group), Dr. Hanns-Thomas Kopf (Siemens IT Solutions), Rainer Hassler und Angelika Vogler (KPMG), Univ. Prof. Rainer-Maria Köppl (Universität Wien), Robin Lumsden (Kanzlei Fiebinger Polak Leon), und Claudia Däubner (Success & Career Consulting International).

Alle Infos, so auch Fotos, Video- und Audiodateien der Veranstaltung, finden Sie auf http://news.henkel.at

Die Henkel Central Eastern Europe mit Sitz in Wien trägt die Verantwortung für 32 Länder in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien. Sie hält eine Top-Position mit Wasch-, Reinigungsmittel- und Kosmetikmarken und ist Marktführer bei Haarkosmetik und Klebstoffen sowie Oberflächentechnik. Im Jahr 2009 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 9.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 2.230 Millionen Euro. In Österreich gibt es Henkel-Produkte seit über 120 Jahren. Und am Standort Wien wird seit 1927 produziert.

