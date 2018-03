MinisterInnen stellen sich Fragen von Kindern und Jugendlichen Demokratiewerkstatt baut Angebot aus

Wien (PK) - Haben sich bisher Abgeordnete im Rahmen der Demokratiewerkstatt den Fragen von Kindern und Jugendlichen gestellt, so werden in diesem Halbjahr auch Mitglieder der Bundesregierung sowie der Präsident des Rechnungshofs über ihren Berufsalltag, ihre Aufgaben und inhaltlichen Schwerpunkte ihres Ressorts den jungen StaatsbürgerInnen Rede und Antwort stehen.

Die Gespräche finden in den Räumlichkeiten der Demokratiewerkstatt, im Palais Epstein, statt. Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

Den Anfang bei diesem "Frühjahrsprojekt" der Demokratiewerkstatt macht Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek am Dienstag, dem

1. Februar 2011 um 14.30 Uhr. Rechnungshofpräsident Josef Moser folgt am Donnerstag, dem 3. Februar um 9.30 Uhr.

Weitere Termine sind mit Bundesminister Reinhold Mitterlehner (3. März), Bundesminister Alois Stöger (24. März), Staatssekretär Andreas Schieder (7. April), Bundesministerin Maria Theresia

Fekter (17. Mai), Staatssekretär Josef Ostermayer (26. Mai) und Vizekanzler Josef Pröll (30. Juni) geplant. Auch Bundeskanzler Werner Faymann hat sein Kommen zugesagt, ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Über die einzelnen Gespräche wird von den Kindern und

Jugendlichen eine Zeitung oder ein Film angefertigt. Die Beiträge stehen dann auch auf der Website der Demokratiewerkstatt

(http://www.demokratiewerkstatt.at) zur Verfügung. (Schluss)

