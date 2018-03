Fotoausstellung der UNO: "Children of War-Broken Childhood" im Heeresgeschichtlichen Museum

Aktionswoche gegen Einsatz von Kindersoldaten vom 31. Jänner bis 4. Februar 2011

WIEN (OTS/BMLVS) - Vom 24. Jänner 2011 bis 27. März 2011 widmet sich das Heeresgeschichtliche Museum (HGM) dem Thema "Kindersoldaten" mit einem umfangreichen Begleitprogramm.

Eine Fotosonderausstellung der UNO soll den Besuchern verdeutlichen, dass noch immer an unterschiedlichen Brennpunkten der Erde Kinder für den Krieg missbraucht und getötet werden. Bei Aktionstagen am Sonntag den 23. Jänner 2011 und am 30. Jänner 2011 wurde im HGM bereits ein Zeichen gesetzt. Jung und Alt hatten hier die Möglichkeit ein riesiges Transparent zu gestalten und durch weitere Kreativaufgaben ein mächtiges Signal gegen Kinder im Krieg zu setzen. Dieses Programm wird durch die Non-Profit-Organisation "Who I Am" unterstützt.

Aktionswoche

Bei der Aktionswoche gegen den Einsatz von Kindersoldaten die vom 31.Jänner 2011 - 04. Februar 2011 von jew. 12:00 - 17:00 für Schulklassen angeboten wird, werden die Schüler von Pädagogen des Heeresgeschichtlichen Museums durch die Ausstellung geführt. Die ehemalige Kindersoldaten Ishmael Beah und Hr. Kon Kelei werden die Fragen von Schulkindern beantworten.

Am 2. Februar wird es auch eine Lesung aus dem Buch von Hr. Ishmael Beah: " Rückkehr ins Leben - Ich war Kindersoldat", um 19.00 Uhr, in der Ruhmeshalle des HGM, geben. Für Interessierte gibt es die Möglichkeit das Buch signieren zu lassen.

