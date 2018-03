Wiener U-Bahn: Neue Piktogramme mit Sicherheitshinweisen

Neue Aufkleber weisen in U-Bahn auf Türspalt und sich schließende Türen hin

Wien (OTS) - Mit 2. Februar 2011 beginnen die Wiener Linien ihre U-Bahnzüge mit neuen optischen Piktogrammen zu versehen. Durch zwei neue Symbole sollen die Fahrgäste auf den Bahnsteigspalt bei den Türen und auf Achtsamkeit beim Einsteigen und Schließen der Türen hingewiesen werden. Die neuen Sicherheitshinweise werden in den nächsten Wochen laufend an den Türen der U-Bahnen angebracht.

"Die neuen Piktogramme sind ein weiterer Schritt um die Sicherheit der Fahrgäste in den U-Bahnen zu erhöhen. Gleichzeitig wollen wir die Aufmerksamkeit noch einmal darauf lenken, im Sinne der eigenen Sicherheit bei sich schließenden Türen nicht mehr einzusteigen", so Wiener-Linien-Geschäftsführer Michael Lichtenegger.

Künftig werden sich die Piktogramme übersichtlich in einer Leiste an den Türen befinden und die Fahrgäste neben den neuen Sicherheitshinweisen auch auf Kinderwagen- und Rollstuhlabstellplätze hinweisen, sowie über Videoüberwachung und die Fahrradmitnahme informieren. Eine U-Bahn ist als Prototyp mit den Piktogrammen bereits im Netz unterwegs.

